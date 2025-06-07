закрыть
7 июня 2025, суббота, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский F-16 сбил российский F-16?

2
  • 7.06.2025, 15:52
  • 2,922
Украинский F-16 сбил российский F-16?

Z-блогеры пишут о воздушном бое.

Российский СУ-35С мог быть сбит с украинским F-16. Ряд каналов Z-блогеров пишет, что самолет в Курской области был сбит в воздушном бою.

В частности, Z-блогер Алекс Паркер сообщает:

«СУ-35 был сбит в воздушном бою F-16. Летчик включил прицел, засветился и был таков. В результате машина потеряна».

Напомним, что Россия активно применяет истребители Су-35. Этот самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей. Он также может наносить удары по наземной инфраструктуре или войскам.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров