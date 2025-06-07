Украинский F-16 сбил российский F-16? 2 7.06.2025, 15:52

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Z-блогеры пишут о воздушном бое.

Российский СУ-35С мог быть сбит с украинским F-16. Ряд каналов Z-блогеров пишет, что самолет в Курской области был сбит в воздушном бою.

В частности, Z-блогер Алекс Паркер сообщает:

«СУ-35 был сбит в воздушном бою F-16. Летчик включил прицел, засветился и был таков. В результате машина потеряна».

Напомним, что Россия активно применяет истребители Су-35. Этот самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей. Он также может наносить удары по наземной инфраструктуре или войскам.

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