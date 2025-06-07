Визит Лукашенко – плохая примета для Си Василь Верас

7.06.2025, 16:04

У китайцев уже есть недавний опыт.

Странности июньского путешествия Лукашенко в КНР очевидны: усеченное освещение в китайской прессе, никаких документов по итогам визита не подписано, сама поездка выглядела организованной наспех и с неочевидными целями.

Пропаганда, конечно, преподнесла все в привычном стиле. Один из «бойцов идеологического фронта» вещал: «Владыка Китайской Империи встречает дорогого гостя. Как великую Птицу, что несет благую весть. Птицу Счастья».

Если уж заниматься политической орнитологией, то на ум сразу приходит другая параллель для визита Лукашенко к Си: «Черный ворон, что ты вьешься над моею головой!»

Скажете, преувеличение? Возможно. Но у китайцев уже есть недавний опыт, который не выглядит ободряющим.

Встречаясь в августе 2023-го с членом Центрального военного совета, Государственного совета, министром обороны Китайской Народной Республики генерал-полковником Ли Шанфу. Александр Лукашенко внезапно заявил: «Вы – самая медийная персона сегодня в мире».

Гость с Востока, вероятно, был ошеломлен настолько зашкаливающей лестью. Имя Ли Шанфу в мировом медийном пространстве никогда не было в топе наиболее упоминаемых. Но дело даже не в этом, а в том, что случилось дальше.

Лукашенко констатировал, что тот визит был первым для Ли Шанфу в Беларусь, и добавил: «Надеюсь, не последний».

Оказалось, что не просто последний, а в определенном смысле прощальный. Через считанные недели после минского вояжа Ли Шанфу был снят со всех должностей. Позднее его исключили из компартии, лишили генеральского звания и отдали под суд за коррупцию.

Конечно, не факт, что с Си Цзиньпином случится то же самое. Особенность закрытых режимов в том, что догадки о их проблемах возникают периодически. Зачастую они опровергаются действительностью, когда правители после затянувшегося отсутствия как ни в чем не бывало появляются на публике.

Но однажды случается иначе, и перемены приходят внезапно…

Василь Верас, «Салiдарнасць»

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