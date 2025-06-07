СМИ: Дэвид Бекхэм наконец станет рыцарем
- 7.06.2025, 16:13
После долгих лет ожиданий.
Легендарный футболист Дэвид Бекхэм, 50-летний экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», вскоре официально станет сэром. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник (перевод — сайт Charter97.org).
Долгое время Бекхэм мечтал о присвоении звание рыцаря, и теперь его желание сбудется — имя Бекхэма будет в списке награжденных к дню рождения короля (14 июня). Его жена Виктория Бекхэм, звезда «Spice Girls» и успешный модельер, теперь будет носить титул леди Бекхэм.
Политики и спортивные знаменитости на протяжении многих лет настаивали на том, чтобы футболист наконец получили заслуженное признание. За карьеру Бекхэм провел 115 матчей за сборную Англии и активно занимается благотворительностью.
Первый раз Бекхэма пробовал получить рыцарское звание в 2011 году после его вклада в организацию Олимпиады 2012 года в Лондоне, но тогда комитет по наградам отказал ему. После выхода на пенсию в 2013 году и урегулирования финансовых вопросов, путь к почетному званию был открыт.
Многие ожидали присвоения титула в 2022 году, после того как Бекхэм простоял в очереди 13 часов, чтобы почтить память покойной королевы Елизаветы II, но награда вновь была отложена.
По информации The Sun, ему не хватило совсем немного чтобы попасть в список января 2025 года — тогда звание получил тренер сборной Гарет Саутгейт.
Рыцарский орден станет для Бекхэма заслуженным признанием многолетнего вклада в спорт и благотворительность. Ранее в 2003 году он уже был удостоен «Орден Британской империи». Состояние Дэвида и Виктории оценивается примерно в 500 миллионов фунтов стерлингов.