Голливудские звезды все чаще выступают на сцене Бродвея 7.06.2025, 17:00

Для актеров кино — это престиж, для инвесторов — прибыль.

Пьеса «Доброй ночи и удачи» («Good Night, and Good Luck») с известным американским актером Джорджем Клуни в главной роли стала первой в истории бродвейской постановкой, которая собрала более 4 миллионов долларов за неделю. Несмотря на это, для большинства голливудских звезд Бродвей не становится главным источником дохода, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Клуни не толькои играет главную роль но и является соавтором, продюсером и владельцем прав на пьесу. За 12 недель спектакль уже собрал 44 миллиона долларов, превзойдя кассовые сборы одноименного фильма 2005 года. Однако Forbes оценивает доход Клуни от шоу примерно в 6 миллионов — значительно меньше, чем гонорары за фильмы, где звезды получают по десяткам миллионов.

Однако звезды Голливуда все чаще выходят на сцену Бродвея: Дензел Вашингтон, Джейк Джилленхолл, Роберт Дауни-младший и другие. Для продюсеров это выгодно: спектакли с известными актерами требуют меньших инвестиций (6-9 миллионов долларов) и имеют относительно низкие еженедельные расходы (400-600 тысяч), что снижает финансовые риски.

Инвестиции в такие проекты окупаются быстрее — например, «Доброй ночи и удачи» вернул вложения всего за 7,5 недель. Средняя доходность для инвесторов составляет 10-30%, что значительно выше средней по Бродвею.

Звезды получают минимум около 100 тысяч долларов в неделю и проценты от кассовых сборов, но для многих из них Бродвей — скорее дело престижа и искусства, чем денег. При этом высокие цены на билеты — до 700-900 долларов за лучшие места — привлекают публику, даже если отзывы критиков не самые лучшие.

Таким образом, для продюсеров и инвесторов шоу с голливудскими звездами — это относительно безопасный и прибыльный бизнес, а для актеров — возможность подтвердить свое мастерство на легендарной сцене.

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