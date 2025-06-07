Белорусский рубль начнет сдавать к доллару 1 7.06.2025, 17:13

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На это повлияет решение Центробанка РФ.

Центробанк России 6 июня снизил ключевую ставку — это аналог ставки рефинансирования в Беларуси — до 20% годовых. Это на 100 базовых пунктов меньше, чем было ранее. Как эта новость может отразиться на белорусском валютном рынке — пишет «Зеркало».

Почему Центробанк РФ снизил ключевую ставку?

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — пояснил Центробанк РФ.

При этом дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Сейчас годовая инфляция в России превышает отметку в 10%.

«Проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, — уточниили в Центробанке РФ. — Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля».

Регулятор уточняет, что «дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий».

«Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности», — поянили в Центробанке РФ.

Как эта ситуация может повлиять на Беларусь?

Ситуация на белорусском валютном рынке во многом зависит от обстановки на российском, поясняла ранее эксперт BEROC Анастасия Лузгина. Она прогнозировала, что Центробанк РФ может снизить ключевую ставку. «Это способно влиять на российский рубль — в сторону снижения его курса», — пояснила экономистка.

Анастасия Лузгина прогнозировала, что на фоне снижения ключевой ставки Центробанком РФ российский рубль будет плавно ослабевать к доллару, а следом — и белорусский.

По ее мнению, позиции нацвалюты соседней страны во многом сейчас зависит от геополитической ситуации, а также от того, будет ли Москва принимать административные меры, которые затронут и курс российского рубля.

— Вряд ли Центральный банк России будет специально устанавливать более низкий курс российского рубля, — отмечала эксперт. — Что касается ближайшей перспективы, по крайней мере, летнего периода, здесь опять-таки очень много неопределенности. То есть вот даже геополитические ожидания если мы возьмем, здесь нам сложно что-то сказать. То есть как именно будет развиваться ситуация в геополитическом плане, от этого курс российского рубля может качаться то в одну сторону, то в другую. То есть либо ослабевать, либо укрепляться.

Еще один фактор, который будет влиять на курс российского рубля (а следом — и белорусского) — ситуация со внешней торговлей в России, отмечает Анастасия Лузгина.

«Здесь смотря как будет развиваться ситуация со стоимостью на энергоносители, как будут работать санкции. Это тоже будет оказывать влияние на российский рубль, — добавила экономист. — Скорее всего, мы увидим такой плавный разворот курса российского рубля в сторону снижения».

По мнению эксперта, ситуация на российском валютном рынке отразится и на белорусском — наша нацвалюта тоже будет плавно сдавать позиции к доллару.

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