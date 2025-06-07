Старые белорусские рубли «всплыли» в Германии 7.06.2025, 17:32

Житель Нижней Саксонии обменял 134 евро на старую банкноту.

Слушай мошенничества при помощи старых белорусских рублей произошел в Германии, пишет «Онлайнер».

Житель Нижней Саксонии решил помочь мужчине, у которого закончился бензин. Тот предлагал обменять старые белорусские купюры на евро, чтобы купить топливо.

Для убедительности он показал на мобильном телефоне информацию о том, что 500 белорусских рублей якобы эквивалентны 135 евро, и попросил за одну купюру 134 евро.

Пострадавший поверил на слово и совершил обмен. Только дома он понял, что стал жертвой аферы: купюры давно вышли из обращения и не имеют никакой ценности.

Полиция начала расследование и ищет свидетелей, которые могли бы опознать мошенника или предоставить дополнительную информацию.

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