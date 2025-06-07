Надо вернуть фокус Алексей Копытько

7.06.2025, 17:34

Алексей Копытько

Кремль ничего сделать не может.

Атаки по жилым домам в Киеве, Луцке, Прилуках и других городах Россия назвала «ответом» на некие «террористические акты». Надо полагать, сюда же относится сброс КАБов на Херсон.

Самые мощные с февраля-марта 2022 г. удары по жилой застройке в Харькове (трое погибших, почти 20 раненых, до 6 человек вероятно ещё под завалами) даже «ответом» не являются – они названы «групповыми ударами по предприятиям ВПК». Хотя это очевидное враньё.

Убийства гражданских в Сумах в центре города вообще никаких не названы. Россия просто убила людей, потому что может.

Не устаю повторять.

1. Все рассуждения на тему «ответа» – это чушь. Равно как и спекуляции относительно «провокаций» со стороны Украины.

Россия выбирает объекты, готовит атаки и наносит удары, исходя из своих представлений о целесообразности. Никакие «поводы» для этого ей не нужны.

Украина провоцирует Россию исключительно тем, что существует.

2. Рост интенсивности и числа российских атак по мирным жителям Украины с февраля 2025 г. – это попытка сломать тыл и подорвать стойкость фронта изнутри. Так как с украинской армией, которая опирается на поддержку граждан, Кремль ничего сделать не может.

Даже если Москва усеет телами российских солдат ещё какую-то часть территории Украины, это никак не приблизит Кремль к достижению целей войны. Поэтому РФ пытается навязать свой неприемлемый ультиматум (о котором уже практически забыли, хотя обещали немедленную жесткую реакцию, если позиция России окажется недобросовестной) масштабными террористическими атаками.

Заметьте: неприемлемое (даже по мнению Вэнса) содержание предложений РФ сейчас усиленно вытесняется мантрами об «ответе». Надо вернуть фокус.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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