Надо вернуть фокус
- Алексей Копытько
- 7.06.2025, 17:34
Кремль ничего сделать не может.
Атаки по жилым домам в Киеве, Луцке, Прилуках и других городах Россия назвала «ответом» на некие «террористические акты». Надо полагать, сюда же относится сброс КАБов на Херсон.
Самые мощные с февраля-марта 2022 г. удары по жилой застройке в Харькове (трое погибших, почти 20 раненых, до 6 человек вероятно ещё под завалами) даже «ответом» не являются – они названы «групповыми ударами по предприятиям ВПК». Хотя это очевидное враньё.
Убийства гражданских в Сумах в центре города вообще никаких не названы. Россия просто убила людей, потому что может.
Не устаю повторять.
1. Все рассуждения на тему «ответа» – это чушь. Равно как и спекуляции относительно «провокаций» со стороны Украины.
Россия выбирает объекты, готовит атаки и наносит удары, исходя из своих представлений о целесообразности. Никакие «поводы» для этого ей не нужны.
Украина провоцирует Россию исключительно тем, что существует.
2. Рост интенсивности и числа российских атак по мирным жителям Украины с февраля 2025 г. – это попытка сломать тыл и подорвать стойкость фронта изнутри. Так как с украинской армией, которая опирается на поддержку граждан, Кремль ничего сделать не может.
Даже если Москва усеет телами российских солдат ещё какую-то часть территории Украины, это никак не приблизит Кремль к достижению целей войны. Поэтому РФ пытается навязать свой неприемлемый ультиматум (о котором уже практически забыли, хотя обещали немедленную жесткую реакцию, если позиция России окажется недобросовестной) масштабными террористическими атаками.
Заметьте: неприемлемое (даже по мнению Вэнса) содержание предложений РФ сейчас усиленно вытесняется мантрами об «ответе». Надо вернуть фокус.
Алексей Копытько, «Фейсбук»