В Нижегородской области РФ горит нефтеперерабатывающий завод

В Нижегородской области РФ горит нефтеперерабатывающий завод5
- 7.06.2025, 18:02
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Его атаковали дроны.
В субботу, 7 июня, в городе Кстово Нижегородской области России вспыхнул масштабный пожар. Там расположен один из нефтеперерабатывающих заводов, пишет New Voice.
Видео возгорания появились в российских пабликах. На кадрах видно плотный столб огня и дыма, поднимающийся в небо и охватывающий часть объекта.
Очевидцы сообщают об атаке БПЛА на нефтеперерабатывающий завод Лукойл. В то же время МЧС России утверждает, что загорелась установка по производству битума объемом 200 кубометров.
«Сегодня в дневное время на территории промышленного предприятия по производству битума в Кстовском районе произошло возгорание», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
По данным ведомства, на место происшествия выехал городской прокурор Олег Купцов.
Нефтеперерабатывающий завод в Кстово принадлежит компании «Лукойл» и перерабатывает нефть из Западной Сибири и Татарстана.