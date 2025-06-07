Какой будет погода в Беларуси на следующей неделе 7.06.2025, 18:11

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Не стоит ждать продолжительной сухой и жаркой погоды.

Середина июня в Беларуси выдастся прохладной и сырой. Такой прогноз на неделю с 9 по 15 июня дал белорусский синоптики Дмитрий Рябов на госТВ.

- На большей части Беларуси с 9 по 15 июня хорошего теплого лета не предвидится, - отметил он.

С начала недели и почти каждый день в Беларуси ожидаются атлантические циклоны с дождями. Из-за этого не стоит белорусам ожидать устойчивого тепла - будет прохладно и сыро. Причем средние температуры в середине недели установятся немного ниже климатической нормы. Также ожидаются перепады температуры и атмосферного давления.

- Не стоит ждать продолжительной сухой и жаркой погоды, - предупредил синоптик.

В целом, холодно на неделе в Беларуси будет из-за холодного атмосферного фронта, который придет с северо-западной части Европы. За циклоном начнут поступать в республику потоки прохладного и влажного воздуха. В большинстве районов Беларуси пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет западного направления, умеренный, при грозах - с порывами.

В ночные часы ожидаются температуры от +9 до +15 градусов. Днем в понедельник, 9 июня, потеплеет до +14 - +20 градусов, а во вторник станет прохладнее - +14 - +18 градусов.

В среду, 11 июня, в Беларуси начнет ощущаться влияние балтийского циклона, который за собой принесет атмосферные фронты с осадками. Ветер будет неустойчивым переменчивым, влажность повысится до 90%. Ночью температура опустится до +8 - +13 градусов, днем будет от +12 по северо-западу до комфортных +20 в юго-восточных районах.

Предварительно к четвергу, 12 июня, ожидается приход очередных атмосферных фронтов, но уже с запада Европы. Они принесут грозы, которые прольются в большинстве районов Беларуси. По ночам и с утра будет туманно. В ночные часы температуры будут опускаться до +7 - +12 градусов. Днем 12 июня воздух прогреется до +11 - +17 градусов, в пятницу, 13 июня, в республике будет от +11 градусов в восточных районах до 18 на западе страны.

- Неустойчивой будет погода и в выходные, - отметил телесиноптик.

Локальные и кратковременные дожди ожидаются в субботу и воскресенье на большей части территории Беларуси. Ветер будет умеренным западного и северо-западного направлений.

По ночам на выходных - около +7 - +13 градусов. Днем в субботу, 14 июня, воздух прогреется до +15 - +19 градусов, а в воскресенье, 15 июня, прогнозируется чуть более теплая погода - около +17 - +20 тепла.

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