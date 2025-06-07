Atlantic Council: Успехи Украины — пример для Европы
- 7.06.2025, 18:21
Результаты говорят сами за себя.
На фоне продолжающейся полномасштабной войны против Украины, Кремль все активнее разворачивает гибридную агрессию против Европы. Европейские спецслужбы предупреждают: число атак растет, а цели все более дерзкие — от транспортных узлов до критической инфраструктуры, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Гибридная война — ключевой элемент российской стратегии. Тактика Москвы включает кибератаки, диверсии, вмешательство в выборы и масштабные кампании дезинформации. Особенно уязвимыми остаются страны Восточной и Центральной Европы, включая Польшу, Румынию и балтийские государства.
Эта модель уже хорошо знакома Украине. Киев столкнулся с полной палитрой гибридных угроз: аннексией Крыма, боевыми действиями, кибератаками, подрывом доверия к институтам и поддержкой пророссийских сил. За годы борьбы Украина разработала уникальные механизмы противодействия, которыми теперь может делиться с партнерами.
Ключ к успеху — слаженное взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества. В киберсфере прорывом стали запуск платформы «Дія» и создание Министерства цифровой трансформации. Это позволило не только защищать критические сервисы во время атак, но и повысить доверие населения.
Результаты говорят сами за себя: с 2018 по 2025 год Украина поднялась с 102-го на 5-е место в рейтинге ООН по качеству онлайн-услуг. Этот опыт доказывает: гибридную войну можно не только сдерживать, но и использовать как стимул для модернизации.
Для Европы урок ясен — нельзя ждать, пока атаки усилятся. Необходима системная защита уже сейчас.