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Atlantic Council: Успехи Украины — пример для Европы 

  • 7.06.2025, 18:21
Atlantic Council: Успехи Украины — пример для Европы 
Фото: Atlantic Council

Результаты говорят сами за себя.

На фоне продолжающейся полномасштабной войны против Украины, Кремль все активнее разворачивает гибридную агрессию против Европы. Европейские спецслужбы предупреждают: число атак растет, а цели все более дерзкие — от транспортных узлов до критической инфраструктуры, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Гибридная война — ключевой элемент российской стратегии. Тактика Москвы включает кибератаки, диверсии, вмешательство в выборы и масштабные кампании дезинформации. Особенно уязвимыми остаются страны Восточной и Центральной Европы, включая Польшу, Румынию и балтийские государства.

Эта модель уже хорошо знакома Украине. Киев столкнулся с полной палитрой гибридных угроз: аннексией Крыма, боевыми действиями, кибератаками, подрывом доверия к институтам и поддержкой пророссийских сил. За годы борьбы Украина разработала уникальные механизмы противодействия, которыми теперь может делиться с партнерами.

Ключ к успеху — слаженное взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества. В киберсфере прорывом стали запуск платформы «Дія» и создание Министерства цифровой трансформации. Это позволило не только защищать критические сервисы во время атак, но и повысить доверие населения.

Результаты говорят сами за себя: с 2018 по 2025 год Украина поднялась с 102-го на 5-е место в рейтинге ООН по качеству онлайн-услуг. Этот опыт доказывает: гибридную войну можно не только сдерживать, но и использовать как стимул для модернизации.

Для Европы урок ясен — нельзя ждать, пока атаки усилятся. Необходима системная защита уже сейчас.

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