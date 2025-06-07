С 1 июля белорусские магазины ждут изменения 7.06.2025, 18:26

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Некоторые товары на кассах самообслуживания нужно будет оплачивать по-новому.

С 1 июля 2025 года на кассах самообслуживания станет обязательным считывание кодов маркировки для определенных товаров. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам, пишет БелТА.

Как объяснили в ведомстве, в рамках Евразийского экономического союза вводится маркировка товаров специальными средствами идентификации — чтобы ограничить незаконную торговлю и защитить покупателей от подделок и некачественной продукции.

Для этого используется двумерный код Data Matrix, похожий на QR-код. В Беларуси им уже маркируются такие товары, как молочная продукция, вода, соки, масло, пиво, БАДы, консервация, а также некоторые промышленные товары — обувь, парфюмерия, шины и другие.

Начиная с июля, на всех кассах, в том числе самообслуживания, будет необходимо сканировать этот код, а также обычный штрих-код (GTIN). В некоторых моделях кассового оборудования GTIN может автоматически извлекаться из кода маркировки, поэтому его отдельное считывание не требуется.

Покупателям не нужно самостоятельно знать, какие товары подпадают под маркировку — касса сама сообщит, если сканирование потребуется. Если возникнут трудности, можно обратиться к консультанту или пройти через обычную кассу, где все действия выполнит кассир.

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