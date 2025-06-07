NYT: В ФСБ называют Китай «врагом» 5 7.06.2025, 18:34

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Пекин готовится «предъявить территориальные претензии» России.

Несмотря на официальные заявления Владимира Путина о неразрывной дружбе с Китаем, внутри российской ФСБ Пекин рассматривается как потенциальный противник. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на внутренний восьмистраничный документ планирования, оказавшийся в распоряжении редакции. Согласно данным издания, засекреченное подразделение ФСБ, ранее публично не упоминавшееся, прямо называет Китай «врагом» и предупреждает о серьезной угрозе безопасности, исходящей от восточного соседа. По информации из документа, китайские спецслужбы активно пытаются завербовать российских агентов, получить доступ к засекреченным военным технологиям и переманивают разочарованных российских ученых.

В ФСБ также утверждают, что Китай ведет слежку за действиями российской армии в Украине с целью изучения западного вооружения и тактик. Кроме того, по данным Федеральной службы безопасности, китайские академические круги «готовят почву для выдвижения территориальных претензий» к России, а спецслужбы КНР проводят разведку в Арктике, используя для этого научные институты и горнодобывающие компании.

NYT отмечает, что документ описывает «напряженную и динамичную» разведывательную борьбу между двумя странами, которые официально демонстрируют дружелюбные отношения. Особенно показательно, что за три дня до начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года ФСБ утвердила новую программу контрразведки под названием «Антанта-4». Ироничное название, очевидно, отсылающее к союзничеству Москвы и Пекина, фактически скрывало под собой задачу противодействия китайскому шпионажу, пишет издание.

В документе подчеркивается, что момент запуска программы был выбран не случайно. В это время Россия концентрировала почти все свои военные и разведывательные ресурсы в Украине, отвлекаясь от восточных рубежей, что, по мнению ФСБ, могло стать стимулом для Китая воспользоваться ситуацией.

С тех пор, согласно наблюдениям ФСБ, китайская разведка значительно активизировалась. Под прицел попали российские чиновники, эксперты, журналисты и бизнесмены, имеющие доступ к властным кругам. В ответ Федеральная служба безопасности поручила своим сотрудникам принять меры для нейтрализации угрозы — в частности, предупреждать российских граждан, тесно сотрудничающих с Китаем, о рисках и попытках Пекина получить доступ к стратегически важной информации.

Сотрудникам также было предписано отслеживать пользователей китайского мессенджера WeChat, включая взлом устройств и анализ полученных данных с помощью специального программного обеспечения, находящегося в распоряжении российской спецслужбы.

Документ был получен хакерской группой Ares Leaks и передан The New York Times. Издание предоставило его для анализа шести западным разведывательным агентствам, и все они подтвердили его подлинность. В NYT подчеркивают, что это самый подробный на сегодняшний день взгляд изнутри на оценку Китая российской контрразведкой.

При этом The New York Times отмечает: Китай, несмотря на подозрения в шпионаже и потенциальные территориальные амбиции, остается главным экономическим партнером России в условиях санкционного давления со стороны Запада. Именно поддержка Пекина — в виде закупок нефти, поставок микрочипов, программного обеспечения и компонентов двойного назначения — во многом помогла Москве смягчить удар от международной изоляции после начала Владимиром Путиным полномасштабной войны в Украине.

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