Названа диета самой старой кошки в мире 7.06.2025, 19:13

Фото: IFLScience

Она прожила 38 лет.

Хотя мы все хотели бы, чтобы наши питомцы жили вечно, лишь немногие животные могут жить достаточно долго. Однако порой среди животных также встречаются долгожители — например, кошка по имени Крем Пафф, которая считается самой старой кошкой из всех когда-либо живущих, пишет «Фокус».

Секрет долголетия самой старой кошки в мире

Предыдущие исследования уже показали, что средняя продолжительность жизни кошки составляет около 11-12 лет, в зависимости от породы и обстоятельств. Впрочем, многие животные могут доживать и до 20 лет.

Исследователи полагают, что возможный секрет долгой жизни Крем Пафф может крыться в их диете. По словам Перри, помимо сухого коммерческого кошачьего корма животным также давали обычные продукты, в том числе:

яйца;

бекон из индейки;

брокколи;

кофе со сливками;

пипетку красного вина каждые два для «циркуляции артерий».

Кому титул самой старой кошки в мире принадлежит сегодня

Действующим чемпионом по самой старой в мире кошке — Флосси — живет в Англии и приводит время в благотворительной организации Cats Protection, которая занимается поиском новых хозяев для кошек. Только изучив ее записи, сотрудники благотворительной организации узнали, сколько ей на самом деле лет.

Флосси родилась 29 декабря 1995 года и, как известно, у нее есть конкуренты: Лесли Гринхоу из Стокпорта, Англия, заявил в начале этого года, что его любимица Милли на самом деле самая старая из ныне живущих кошек, недавно отпраздновавшая свой 30-й день рождения. К сожалению, жена Лесли забрала Милли, когда ей было три месяца, и с тех пор она скончалась, а значит, возраст Милли невозможно определить.

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