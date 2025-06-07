Сорван обмен между Россией и Украиной 7.06.2025, 19:16

Его перенесли на неопределенный срок.

Обмен телами погибших между Украиной и Россией перенесли, пока дата еще не определена. Об этом в комментарии BBC в субботу, 7 июня, сообщили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В ведомстве отметили, что «заявления представителей государства-агрессора о якобы начале возвращения тел или мероприятий по репатриации после договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности».

Украинская сторона добавила, что сейчас идет подготовка к обмену тяжелобольных и тяжелораненых, молодежи, а также возвращение тел погибших военнослужащих, добавляет BBC.

«Любые односторонние заявления или действия со стороны представителей государства-агрессора являются очередной манипуляцией вокруг чувствительного и важного вопроса возвращения тел наших защитников», — сказал представитель Коордштаба.

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