Сорван обмен между Россией и Украиной
- 7.06.2025, 19:16
Его перенесли на неопределенный срок.
Обмен телами погибших между Украиной и Россией перенесли, пока дата еще не определена. Об этом в комментарии BBC в субботу, 7 июня, сообщили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
В ведомстве отметили, что «заявления представителей государства-агрессора о якобы начале возвращения тел или мероприятий по репатриации после договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности».
Украинская сторона добавила, что сейчас идет подготовка к обмену тяжелобольных и тяжелораненых, молодежи, а также возвращение тел погибших военнослужащих, добавляет BBC.
«Любые односторонние заявления или действия со стороны представителей государства-агрессора являются очередной манипуляцией вокруг чувствительного и важного вопроса возвращения тел наших защитников», — сказал представитель Коордштаба.