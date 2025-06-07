Партия Мерца увеличивает отрыв от АдГ 7.06.2025, 19:39

Фридрих Мерц

Немцы все больше доверяют новому канцлеру.

Правящая партия Германии Христианско-демократический союз (вместе с сестринской партией Христианско-социальный союз) нарастила поддержку, увеличив отрыв от ультраправой «Альтернативы для Германии».

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Insa для газеты Bild am Sonntag, передает «Европейская правда».

ХДС/ХСС увеличил поддержку, достигнув 27% – рост на один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей. АдГ, с другой стороны, теряет поддержку и сейчас имеет 23% (-1). Это увеличивает разрыв между двумя партиями до четырех процентных пунктов, что является самым высоким показателем с марта. В начале мая эти две партии имели равный результат.

Удовлетворенность лидером ХДС Фридрихом Мерцом также заметно растет, согласно опросу. 36 процентов респондентов выразили удовлетворение его работой – это на 13 процентных пунктов больше, чем четыре недели назад, когда он вступил в должность канцлера. Оценка деятельности федерального правительства в целом выросла на восемь пунктов, а 37 процентов респондентов выразили положительное мнение о его работе.

Исполнительный директор Insa Германн Бинкерт считает миграционную политику ключевой причиной роста поддержки. Мерц занял четкую позицию, поддерживает министра внутренних дел Александра Добриндта и пользуется преимуществами объединенной позиции ХДС/ХСС. Недавний визит канцлера к бывшему президенту США Дональду Трампу также был положительно воспринят общественностью.

СДПГ и Левая партия также потеряли по одному процентному пункту, достигнув 16 и 10 процентов соответственно. Зеленые поднялись до 11%, снова обогнав Левую партию. Альянс Сары Вагенкнехт и СвДП остались на уровне четырех процентов, таким образом, снова не попадая в Бундестаг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com