Ученые помогли слепым мышам прозреть 7.06.2025, 20:10

Это открытие вселяет надежду.

Китайские ученые из Фуданьского университета и других научных центров впервые частично восстановить зрение полностью слепым лабораторным мышам при помощи инновационного нанопротеза сетчатки. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

Междисциплинарная группа разработала протез сетчатки, сплетенный из ультратонких теллуровых нанопроволок. Этот бионический имплант, толщиной в несколько сотен нанометров, способен напрямую преобразовывать свет в электрические импульсы, которые передаются в зрительный нерв, минуя поврежденные фоторецепторы.

После хирургической имплантации протеза слепые мыши продемонстрировали удивительные результаты: у них восстановился зрачковый рефлекс, появилась способность обнаруживать и отслеживать источники света, а также различать простые зрительные паттерны. Электрофизиологические исследования подтвердили, что мозг животных действительно получал и обрабатывал зрительную информацию.

Особый интерес представляет способность протеза улавливать ближнее инфракрасное излучение, что в перспективе может наделить пациентов улучшенным ночным зрением.

«Мы создали принципиально новую платформу для восстановления зрения, которая не требует внешнего источника питания и может работать автономно», — пояснили авторы исследования.

Открытие дает надежду миллионам пациентов с дегенеративными заболеваниями сетчатки, такими как пигментный ретинит и возрастная макулодистрофия.

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