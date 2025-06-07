В Беларусь хотят отправить вьетнамцев

В Беларусь хотят отправить вьетнамцев1
- 7.06.2025, 20:27
Белорусский посол уже провел переговоры.
Руководство вьетнамской провинции Кханьхоа (южная часть центрального региона) заинтересовалось белорусским рынком труда, следует из сообщения «Электронной газеты Кханьхоа» (Báo Khánh Hòa điện tử; официальный интернет-портал местных властей), пишет «Позiрк».
По информации этого ресурса, сотрудничество в трудовой сфере среди прочего обсуждалось 7 июня на встрече белорусского посла Владимира Боровикова и представителей генерального консульства в Хошимине с первым зампредседателя Народного комитета провинции, членом политбюро провинциального комитета Компартии Вьетнама Ле Хыу Хоангом.
Отмечается, что заместитель главы провинции предложил белорусским гостям «совместно обсуждать и обмениваться информацией о потребностях Беларуси в рабочей силе и условиях найма, чтобы рабочие из Кханьхоа могли работать в Беларуси».