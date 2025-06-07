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В Беларусь хотят отправить вьетнамцев

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  • 7.06.2025, 20:27
В Беларусь хотят отправить вьетнамцев

Белорусский посол уже провел переговоры.

Руководство вьетнамской провинции Кханьхоа (южная часть центрального региона) заинтересовалось белорусским рынком труда, следует из сообщения «Электронной газеты Кханьхоа» (Báo Khánh Hòa điện tử; официальный интернет-портал местных властей), пишет «Позiрк».

По информации этого ресурса, сотрудничество в трудовой сфере среди прочего обсуждалось 7 июня на встрече белорусского посла Владимира Боровикова и представителей генерального консульства в Хошимине с первым зампредседателя Народного комитета провинции, членом политбюро провинциального комитета Компартии Вьетнама Ле Хыу Хоангом.

Отмечается, что заместитель главы провинции предложил белорусским гостям «совместно обсуждать и обмениваться информацией о потребностях Беларуси в рабочей силе и условиях найма, чтобы рабочие из Кханьхоа могли работать в Беларуси».

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