В Беларусь хотят отправить вьетнамцев 1 7.06.2025, 20:27

Белорусский посол уже провел переговоры.

Руководство вьетнамской провинции Кханьхоа (южная часть центрального региона) заинтересовалось белорусским рынком труда, следует из сообщения «Электронной газеты Кханьхоа» (Báo Khánh Hòa điện tử; официальный интернет-портал местных властей), пишет «Позiрк».

По информации этого ресурса, сотрудничество в трудовой сфере среди прочего обсуждалось 7 июня на встрече белорусского посла Владимира Боровикова и представителей генерального консульства в Хошимине с первым зампредседателя Народного комитета провинции, членом политбюро провинциального комитета Компартии Вьетнама Ле Хыу Хоангом.

Отмечается, что заместитель главы провинции предложил белорусским гостям «совместно обсуждать и обмениваться информацией о потребностях Беларуси в рабочей силе и условиях найма, чтобы рабочие из Кханьхоа могли работать в Беларуси».

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