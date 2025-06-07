Власти берутся за аудиторов 7.06.2025, 21:08

Их количество могут сократить.

В Беларуси подготовили законопроект, которым хотят ввести изменения по работе аудиторов. Этот документ обсудили на заседании экспертного совета при так называемом совете республики, пишет «Зеркало».

Речь идет о проекте закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности». Документ разработали для «совершенствование порядка оказания аудиторских услуг с учетом правоприменительной практики», уточняют в так называемом совете республики.

Среди прочего законопроект предполагает «возможность сокращения численности аудиторов, для которых аудиторская организация является основным местом работы, с пяти до трех человек».

Также чиновники хотят ввести требование «о наличии безупречной деловой (профессиональной) репутации у аудитора, а также у физического лица, претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора».

Законопроекта также хотят откорректировать периодичность проведения внешней оценки качества работы аудиторских организаций.

Также предусмотрены расширение оснований для аннулирования квалификационного аттестата аудитора у индивидуального предпринимателя или руководителя аудиторской организации.

Правительству хотят дать права определять перечень организаций, которые имеют особую экономическую значимость для Беларуси, и устанавливать для них особенности оказания аудиторских услуг.

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