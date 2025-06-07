СМИ: Маск подрался с министром финансов США 5 7.06.2025, 21:31

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Илон Маск

Несколько человек вмешались, чтобы разнять толпу.

В середине апреля у миллиардера и соратника президента США Дональда Трампа Илона Маска произошел конфликт с министром финансов Скоттом Бессентом, переросший в физическое воздействие. Об этом 7 июня пишет The Washington Post со ссылкой на подкастера и лавнего политического советника Трампа Стивена Бэннона.

По его словам, тогда Маск и Бессент отправились в Овальный кабинет, чтобы изложить свои предпочтения относительно исполняющего обязанности комиссара Службы внутренних доходов. Трамп решил поддержать выбор Бессента.

По словам Бэннона, после того как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и направились по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. В ходе стычки Бессент упомянул заявления Маска о том, что он раскроет расточительные и мошеннические государственные расходы на сумму более $1 трлн, чего Маску сделать не удалось. Бессент назвал оппонента мошенником.

В ответ Маск врезался плечом в грудную клетку Бессента «как игрок в регби», сказал Бэннон, и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять толпу, и Маска вытолкали из Западного крыла.

«Президент Трамп услышал об этом и сказал: Это уже слишком», – рассказал Бэннон.

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