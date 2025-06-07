Футбольные арбитры получат нагрудные камеры 7.06.2025, 22:00

Иллюстративное фото

ФИФА внедрит 5 технических нововведений на клубном ЧМ.

ФИФА обнародовала список технических инноваций, которые будут введены на Клубном чемпионате мира по футболу в этом году, пишет «Трибуна».

На своем сайте ФИФА обнародовала материал, в котором сообщила о 5 нововведениях, которые будут введены на турнире:

– Арбитры будут носить нагрудные камеры, видеозаписи с которых будут использоваться во время прямых трансляций матчей;

– Картинка с VAR-мониторов арбитров будет транслироваться на стадионах в прямом эфире;

– Для определения офсайда в матчах турнира будет применяться передовая полуавтоматическая технология, которая будет работать вместе со специальным датчиком внутри мяча;

– Для сбора данных о матчах в режиме реального времени ФИФА в партнерстве с компанией Hawk-Eye будет использовать искусственный интеллект;

– Команды будут подавать арбитрам запросы о выполнении замены с помощью цифровых планшетов, а не бумажными карточками.

«ФИФА имеет славную историю внедрения новых технологий на своих турнирах, и Клубный чемпионат мира ФИФА продолжит эту тенденцию. Поскольку лучшие клубы соревнуются за титул чемпионов мира, вполне логично, что эти новаторские технологии будут представлены на таком престижном турнире.

ФИФА всегда стремится улучшить футбол, и эти усовершенствования обеспечат лучший опыт для фанатов, более плавную организацию и оптимизированную систему принятия судейских решений, – прокомментировал эти нововведения генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем.

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