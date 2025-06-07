Украинские дроны-охотники сбивают вражеские БПЛА глубоко в российском тылу 7.06.2025, 22:04

Рекордное расстояние — 32 километра.

Украинская армия научилась сбивать вражеские беспилотники глубоко над контролируемой россиянами территорией. Об этом сообщает на платформе Х аналитик открытых данных (OSINT) Эндрю Перпетюа.

Он отметил, что ранее типичной была ситуация, когда украинские дроны-перехватчики сбивали вражеские беспилотники над своей территорией, или в так называемой серой зоне, в лучшем случае - в паре километров вглубь контролируемой россиянами территории.

Но теперь это стало скорее исключением, тогда как типичной ситуацией является перехват российских дронов глубоко в российском тылу.

«В последнее время мы видим перехваты на расстоянии 12, 13, даже 18 километров [от линии фронта]», - написал аналитик.

По его словам, на сегодня рекордное расстояние, на котором зафиксирована работа украинских дронов-перехватчиков, составляет более 32 километров вглубь России.

Как видно из обнародованной геолокации, это произошло на Курском направлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com