Украинские дроны-охотники сбивают вражеские БПЛА глубоко в российском тылу
- 7.06.2025, 22:04
Рекордное расстояние — 32 километра.
Украинская армия научилась сбивать вражеские беспилотники глубоко над контролируемой россиянами территорией. Об этом сообщает на платформе Х аналитик открытых данных (OSINT) Эндрю Перпетюа.
Он отметил, что ранее типичной была ситуация, когда украинские дроны-перехватчики сбивали вражеские беспилотники над своей территорией, или в так называемой серой зоне, в лучшем случае - в паре километров вглубь контролируемой россиянами территории.
Но теперь это стало скорее исключением, тогда как типичной ситуацией является перехват российских дронов глубоко в российском тылу.
«В последнее время мы видим перехваты на расстоянии 12, 13, даже 18 километров [от линии фронта]», - написал аналитик.
По его словам, на сегодня рекордное расстояние, на котором зафиксирована работа украинских дронов-перехватчиков, составляет более 32 километров вглубь России.
Как видно из обнародованной геолокации, это произошло на Курском направлении.