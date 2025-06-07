закрыть
7 июня 2025, суббота, 22:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны-охотники сбивают вражеские БПЛА глубоко в российском тылу

  • 7.06.2025, 22:04
Украинские дроны-охотники сбивают вражеские БПЛА глубоко в российском тылу

Рекордное расстояние — 32 километра.

Украинская армия научилась сбивать вражеские беспилотники глубоко над контролируемой россиянами территорией. Об этом сообщает на платформе Х аналитик открытых данных (OSINT) Эндрю Перпетюа.

Он отметил, что ранее типичной была ситуация, когда украинские дроны-перехватчики сбивали вражеские беспилотники над своей территорией, или в так называемой серой зоне, в лучшем случае - в паре километров вглубь контролируемой россиянами территории.

Но теперь это стало скорее исключением, тогда как типичной ситуацией является перехват российских дронов глубоко в российском тылу.

«В последнее время мы видим перехваты на расстоянии 12, 13, даже 18 километров [от линии фронта]», - написал аналитик.

По его словам, на сегодня рекордное расстояние, на котором зафиксирована работа украинских дронов-перехватчиков, составляет более 32 километров вглубь России.

Как видно из обнародованной геолокации, это произошло на Курском направлении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров