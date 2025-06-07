ВСУ ударили по локомотиву с российской военной техникой

ВСУ ударили по локомотиву с российской военной техникой2
- 7.06.2025, 22:25
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Россияне потеряли более десяти танков.
Силы обороны Украины поразили железнодорожный локомотив с колонной российской военной техники. Враг понес немалые потери.
Об этом сообщается в Telegram-канале Сил обороны юга Украины. Отмечается, что россияне потеряли, в том числе, более десятка своих танков.
«Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Подробностей относительно того, где именно и чем был поражен железнодорожный локомотив, не раскрывают.