ВСУ ударили по локомотиву с российской военной техникой 2 7.06.2025, 22:25

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Россияне потеряли более десяти танков.

Силы обороны Украины поразили железнодорожный локомотив с колонной российской военной техники. Враг понес немалые потери.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сил обороны юга Украины. Отмечается, что россияне потеряли, в том числе, более десятка своих танков.

«Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники», – говорится в сообщении.

Подробностей относительно того, где именно и чем был поражен железнодорожный локомотив, не раскрывают.

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