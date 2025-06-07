Маск объявил о создании в США новой партии 2 7.06.2025, 22:45

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Илон Маск

Республиканцы отреагировали.

Американский миллиардер Илон Маск после своей публичной ссоры с президентом США Дональдом Трампом объявил о создании новой политической партии. Об этом пишет The Hill.

Перед этим, 5 июня, Маск на своей социальной платформе X запустил опрос на тему, нужна ли стране новая политическая партия.

«Народ высказался. В Америке нужна новая политическая партия, которая бы представляла 80% людей среднего класса! И ровно 80% людей с этим согласны. Это судьба», - написал Маск, подводя результаты своего опроса.

Тем временем в Республиканской партии скептически отреагировали на планы Маска. В частности, член Палаты представителей от Флориды Джимми Патронис раскритиковал эту идею и выразил сомнение в ее реалистичности.

Также политик заявил, что вражда между президентом США Дональдом Трампом и Маском не продлится долго, мол, Республиканская партия и союзники президента являются частью «одной большой семьи».

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