Forbes: Десять простых правил для развития личного бренда в 2025 году 7.06.2025, 22:55

Фото: Forbes

У вас должна быть миссия.

Сегодня каждый второй стремится развивать личный бренд: мотивационные цитаты в Instagram, ежедневные посты в LinkedIn, утренние ритуалы — всё ради узнаваемости. Но большинство терпит неудачу, следуя десяткам противоречивых стратегий из интернета. Главная ошибка — непоследовательность, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Известный дизайнер и предприниматель Крис До, основатель образовательного проекта The Futur, сформулировал 10 чётких правил, которые помогают выделиться и выстроить узнаваемый личный бренд, не теряя себя.

1. Будьте настоящими. Перестаньте играть роль. Люди запоминают неидеальные черты: акцент, ошибки, необычный опыт.

2. Расскажите свою историю. Ваше прошлое — это не слабость, а источник доверия. Происхождение, семья, убеждения — всё это создаёт эмоциональную связь с аудиторией.

3. Последовательность на всех платформах. Вы можете показывать разные грани личности, но она должна быть одной и той же. Люди должны узнавать вас и в Instagram, и в LinkedIn.

4. Начните приносить пользу, прежде чем просить что-то взамен. Делитесь знаниями, опытом, результатами. Уважение и доверие нужно заслужить.

5. Стройте бренд через истории, а не эстетику. Ваша история — единственное, что нельзя скопировать. Именно она основа для привлечения людей, а не логотип и палитра.

6. Создавайте эмоциональную связь. Открытость и уязвимость привлекают. Перестаньте хвастаться успехом — делитесь процессом.

7. Эволюционируйте. Учитесь, адаптируйтесь, развивайтесь. Делитесь этим — это делает вас живым и интересным.

8. Общайтесь с аудиторией. Не «исчезайте» после публикации. Комментарии — источник новых идей и основа сообщества.

9. Сделайте рост частью стратегии. Интересуйтесь разным, сочетайте необычные темы — это выделяет вас из толпы.

10. У вас должна быть миссия. Люди хотят быть частью чего-то большего.

В мире, где доверие к брендам падает, именно личности получают внимание. Ключ к успеху — выбрать путь и идти по нему последовательно. Потому что скучная, но постоянная работа всегда побеждает хаотичную суету.

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