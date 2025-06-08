В Германии оценили потери России в результате спецоперации «Паутинa» 8.06.2025, 3:55

Некоторые самолеты не подлежат ремонту.

В Германии заявляют, что недавняя атака украинских беспилотников, известная как операция «Паутина», могла повредить около 10% объектов стратегической авиации России, пишет Reuters.

Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг сообщил, что были повреждены более десяти самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и разведывательные А-50, аналоги систем наблюдения AWACS в НАТО.

Фройдинг отметил, что некоторые из этих А-50 больше не подлежат ремонту и даже не могут быть использованы на запчасти — таких самолетов в России очень мало.

По оценкам США, беспилотники уничтожили до 10 самолетов и повредили еще около 20. Эксперты говорят, что на восстановление таких потерь России понадобятся годы.

Несмотря на это, Фройдинг не прогнозирует немедленного сокращения числа российских авианалетов по Украине, так как 90% флота все еще остается в рабочем состоянии. Однако он подчеркнул, что теперь эти самолеты должны будут летать чаще, что приведет к их более быстрому износу, и добавляет, что от атаки будет значительный психологический эффект.

Генерал также отметил, что Россия считала себя в безопасности на своей огромной территории, поэтому ее авиация была плохо защищена. Теперь же, после операции «Паутина», ситуация изменится и Москве придется усиливать меры безопасности.

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