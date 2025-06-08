WP: Трамп назвал Маска «наркозависимым с большим стажем» 1 8.06.2025, 5:00

Илон Маск и Дональд Трамп

Журналисты заявили, что президент США был подавлен после разрыва с миллиардером.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора, который состоялся после их публичной ссоры, назвал миллиардера Илона Маска «наркозависимым с большим стажем», сообщает The Washington Post.

Издание пишет, что Трамп был подавлен из-за своего публичного разрыва с самым богатым человеком в мире.

По его данным, после публичных нападок Маска, который призвал к импичменту президента США, Трамп совершил несколько телефонных звонков, расспрашивая как близких доверенных лиц, так и случайных знакомых.

В какой-то момент, пытаясь понять поведение Маска, президент США назвал его «наркозависимым с большим стажем», рассказала WP лицо, знакомое с разговором, которое, как и другие опрошенные для этой статьи, говорило на условиях анонимности.

Маск признавал, что употреблял кетамин, мощный анестетик, который, по его словам, был назначен ему для лечения депрессии. Газета The New York Times недавно сообщила, что он употреблял так много кетамина во время предвыборной кампании, что рассказывал людям, что это влияет на его мочевой пузырь, а также что он путешествовал с таблетками с пометкой Аддералл (лекарственный препарат, который используют также как наркотик — ред.).

Представители Белого дома заявили, что беспокойство Трампа относительно употребления наркотиков Маском, которое частично следовало из сообщений СМИ, было одним из факторов, приведших к их разрыву, пишет WP.

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