В США нашли огромное месторождение редкоземельного металла 8.06.2025, 6:00

Фото: Daily Galaxy

Это одна из важнейших находок полезных ископаемых за последние годы.

На Западе США под давно неактивным вулканом геологи нашли месторождение лития, которое может изменить глобальный энергетический ландшафт. Такое открытие стало одним из важнейших находок полезных ископаемых за последние годы. Об этом пишет Daily Galaxy.

Это месторождение было обнаружено в кальдере МакДермитт, которое является огромным геологическим образованием, простирающимся на границе штатов Орегон и Невада. Его цена составляет около 413 млрд евро и имеет большой потенциал для изменения метода, которым мир получает очень важные материалы для чистой энергии.

«Кальдера МакДермитт, образованная в результате мощного извержения вулкана более 16 миллионов лет назад, сейчас содержит одно из крупнейших известных месторождений лития на Земле. В кратере размером 45 на 35 километров когда-то было озеро, в котором накопились слои вулканического пепла и богатых минералами отложений. Такая среда способствовала образованию богатых литием глин, особенно в Такер-Пас, где концентрация лития привлекла внимание исследователей», - подчеркнули в материале.

Отмечается, что слой иллита в «Такер-Пас» особый чрезвычайно высоким содержанием лития. Образцы показали концентрацию до 2,4% по весу, что серьезно превышает средний мировой показатель - 0,4%. Такие уровни делают кальдеру МакДермитт очень ценным источником лития.

«Высокая концентрация лития, обнаруженная в «Такер-Пас», является результатом редкого двухступенчатого геологического процесса. Сначала богатое литием вулканическое стекло было вымыто щелочными водами озера, образовав богатые магнием смектитовые глины. На втором этапе, около 16,3 миллиона лет назад, гидротермальные жидкости, богатые калием, фтором, рубидием и цезием, просочились сквозь землю, превратив глины в иллит и концентрируя литий», - объяснили в Daily Galaxy.

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