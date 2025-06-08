Покушение в Колумбии: стреляли в потенциального кандидата в президенты 1 8.06.2025, 8:09

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Мигель Урибе

Фото: Getty Images

Cенатор Мигель Урибе является членом консервативной партии «Демократический центр».

В столице Колумбии Боготе застрелили сенатора Мигеля Урибе, который был потенциальным кандидатом в президенты. Однако власти пока не дали подтверждений о смерти.

Об этом сообщает Reuters и CNN.

Отметим, что 39-летний сенатор Мигель Урибе является членом оппозиционной консервативной партии «Демократический центр», которую основал бывший президент Колумбии Альваро Урибе. Несмотря на совпадение фамилий, мужчины не являются родственниками.

Согласно заявлению партии, которая осудила нападение, сенатор в субботу проводил предвыборное мероприятие в общественном парке в районе Фонтибон. В этот момент «вооруженные лица выстрелили ему в спину».

Партия охарактеризовала нападение как серьезное, но не раскрыла дополнительных подробностей о состоянии здоровья сенатора.

Администрация президента Колумбии тоже выступила с заявлением. В нем говорится, что правительство «категорически и решительно» отвергает насильственное нападение, и призвало провести тщательное расследование произошедших событий.

Сам президент Колумбии Густаво Петро тоже отреагировал, выразив солидарность с семьей сенатора.

«Я не знаю, как облегчить вашу боль. Это боль потерянной матери и израненной родины», - написал он в Х.

Мэр Боготы Картам Галан сообщил, что Урибе получает неотложную помощь, и что «вся больничная сеть» колумбийской столицы находится в состоянии готовности на случай необходимости его транспортировки. Также мэр добавил, что предполагаемый нападавший арестован.

На данный момент окончательно неизвестно, погиб Урибе или все таки жив.

В СМИ также пишут, что сенатор планировал стать кандидатом в президенты Колумбии в 2026 году.

Что известно о Мигель Урибе

Как пишет Bloomberg, сенатор призывал к жесткой линии против незаконных вооруженных группировок, которые контролирует производство кокаина. Он также неоднократно предупреждал, что Колумбия скатывается к террору. Всего за два дня, как его застрелили, он сказал в своей речи в Картахене, что Колумбию «втягивают обратно в прошлое насилие».

СМИ отмечают, что на пике наркотеррора в Колумбии в 1980-х и начале 1990-х годов - были убиты четыре кандидата в президенты Колумбии.

Мать самого Урибе, журналистка Диана Турбай, была убита Медельинским картелем Пабло Эскобара в 1991 году.

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