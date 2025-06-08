Ссора Трампа и Маска: союзников вынуждают выбрать сторону 11 8.06.2025, 8:12

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Фото: REUTERS/Nathan Howard

Друзья отворачиваются от бизнесмена.

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Илона Маска после публичного конфликта. От их союзников требуют определиться, чью сторону они занимают.

Об этом сообщает Rolling Stone.

«Мы отбираем у Илона друзей. Если он захочет их вернуть, ему придется поцеловать зад Дональда Трампа крепче, чем он когда-либо целовал чьей-либо зад за всю свою жизнь. Даже в этом случае нет гарантии, что он вернется из этой ситуации», - сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Другой источник сообщил в четверг, что сотрудники Белого дома при Трампе уже начали звонить и отправлять сообщения высокопоставленным союзникам (крупным спонсорам в партии и так далее) как президента США, так и Маска, требуя, чтобы они выбирали сторону в этом конфликте. Также они добавляли, что это, вероятно, будет самым простым выбором, который союзники когда-либо сделают

Еще один чиновник команды Трампа отмечает, что с тех пор, как все выплеснулось на всеобщее обозрение, члены правительства Трампа и «его святая святых» были завалены сообщениями от внешних союзников и соратников в бизнесе, СМИ и политической элите. В сообщениях подчеркивалась их преданность 45-му и 47-му президенту США.

По словам этого чиновника, наплыв преданности становится настолько интенсивным, что некоторые сообщения, включают в себя строки: «На случай, если президент не видел моего сообщения…» и «Илон для нас мертв».

Издание пишет, что пока неясно, сколько важных «друзей» сможет сохранить Маск в ближайшей и долгосрочной перспективе. Однако пока что дела у него идут не слишком хорошо.

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