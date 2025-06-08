Bloomberg: Иран заявил, что взломал архивы ядерной программы Израиля 8.06.2025, 8:42

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Израиль официально пока не комментировал заявление иранской стороны.

Иранская разведка якобы получила тысячи секретных файлов, касающихся ядерной программы Израиля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает иранское гостелевидение, Исламская Республика якобы получила «тысячи файлов, связанных с ядерными проектами и объектами израильского режима», которые содержат документы, изображения и видеозаписи.

Уточняется, что операция по получению материалов была проведена «некоторое время назад», однако подробности относительно содержания файлов или способа их получения, не приводятся.

Это заявление прозвучало на фоне обострения напряженности между Ираном и Израилем, которые в 2024 году оказались на грани открытого вооруженного противостояния из-за конфликта в Секторе Газа и израильских ударов по группировкам, поддерживаемым Тегераном.

Израиль официально пока не комментировал заявление иранской стороны.

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