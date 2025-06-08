Для белорусских водителей готовят три важных новшества 4 8.06.2025, 8:48

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Фото: onliner

Деньги со счетов будут списывать автоматически.

В Беларуси планируют ввести автоматическое списание с банковских счетов задолженности за неправильную парковку. Об этом пишет «Зеркало» со ссылкой на гендиректора организации «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрея Зырянова.

Как сообщается, операторы парковок в автоматическом режиме станут получать сведения о владельцах остановившихся у них машин. Такие данные им будут приходить от МВД — через национальный центр электронных услуг.

«Неплательщиков сразу выявят. Административную ответственность для них вводить не собираются, но намерены значительно повышать оплату. Есть предложение для неплательщиков увеличить тариф так, чтобы он стал сопоставим со штрафом за нарушение правил парковки или стоянки, — до 1 базовой величины, или 42 рублей. В случае неуплаты последует претензия, обращение в суд, взыскание денег с помощью органов принудительного исполнения», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ведется работа по изменению постановления о совершении исполнительных надписей. «При ее удачном исходе у должника автоматически спишут деньги со счета», — уточняет издание.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Беларуси подготовило законопроект, который изменит процедуру взыскания штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД). В случае его принятия штрафы за нарушения, зафиксированные системой фотофиксации, смогут списывать автоматически с банковских счетов нарушителей.

Суть инициативы заключается в расширении сферы применения упрощенного исполнительного производства. Как планируется, механизм будет применяться, если сумма взыскания не превышает 20 базовых величин (на данный момент — 840 рублей). Это позволит взыскивать штрафы оперативно, без дополнительной документации и участия судебных приставов, а также автоматизировать процесс.

Среди нарушений, которые могут попасть под действие нового закона, называются штрафы, назначенные Госавтоинспекцией на основании данных камер фотофиксации.

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