Культовый фильм об одном из самых популярных среди белoрусских туристов городов превратили в мюзикл
- 8.06.2025, 9:01
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И будут регулярно показывать в Минске.
Столичный Музыкальный театр анонсировал осеннюю премьеру — мюзикл российского композитора Андрея Кротова «Римские каникулы», написанный на основе сюжета одноименного фильма с Одри Хепберн.
Эта романтическая американская комедия 1953 года рассказывает историю принцессы Анны (ее роль и сыграла Одри Хепберн), которая мечтает вырваться из золотой клетки, и встречает журналиста Джо Брэдли (актер Грегори Пек), вместе с которым путешествует по Риму.
Мюзикл Андрея Кротова был написан для российского Новосибирского музыкального театра, где и был впервые поставлен в 2018-м. После этого премьеры состоялись и в других российских городах. Дата минской премьеры пока точно не известна, однако роли уже распределены. Спектакль в Минске поставит режиссер Виктория Чигилейчик.