ВСУ поразили локомотив с 13 танками и более 100 единиц другой техники РФ 2 8.06.2025, 9:06

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Железнодорожная колонна уничтожена на юге Украины.

Силы обороны Украины уничтожили колонну вражеской техники, которую оккупанты перевозили по железной дороге.

Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.

«Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Других подробностей об уничтожении вражеской колонны пока не сообщили.

Отмечается, что за минувшие сутки вражеские потери составили:

114 оккупантов;

1 железнодорожный локомотив;

13 танков;

7 артиллерийских систем;

103 единицы автомобильной и бронированной техники;

10 цистерн;

10 БпЛА (2 Zala, 7 Supercam, 1 Орлан);

1 ЗРК «Бук М3»;

10 мотоциклов;

1 средство РЭБ;

9 антенн БпЛА;

5 антенн связи;

5 генераторов;

4 места хранения БП;

2 места хранения ГСМ;

1 место хранения МТЗ.

Разрушены:

52 укрытия;

4 наблюдательных пункта.

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