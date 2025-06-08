Аналитики ISW раскрыли план Путина против Украины 1 8.06.2025, 9:24

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Фото: Getty Images

И назвали способ, как его сорвать.

Продление военной помощи Украины со стороны Запада – главный момент в стратегии давления на страну-оккупанта Россию. Именно такой шаг мог бы заставить Владимира Путина пересмотреть свою, мол, стратегию победы. Передача Киеву нужных вооружений замедлила бы продвижение россиян и позволила наносить оккупантам еще большие потери. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится: план Кремля состоит в том, что Украина устанет от войны раньше России, однако страны западного мира могут изменить подобных событий.

Путин может пересмотреть «стратегию победы»

Как полагают эксперты, любое усиление экономического давления на Москву – положительный политический шаг, но этого недостаточно, чтобы посадить Путина за стол переговоров, или добиться изменения его «планов».

Теория «победы» Путина основана на «предположении», согласно которому российские войска могут дольше добиваться, хоть и незначительных, но продвижений на фронте, чем Украина – держать оборону, а Запад ей помогать. Вероятно, Путин и дальше будет руководствоваться таким «принципом», отказываясь от содержательных переговоров с Украиной.

Аналитики считают, что мир в Украине, который стал бы приемлемым и для Вашингтона, требует либо длительных боевых потерь оккупантов, либо серьезного поражения российских военных на фронте.

«США должны продолжать поставлять украинским военным вооружение, ведь потери России на поле боя остаются главным фактором ее нынешних проблем с техникой, живой силой и экономикой», - пишут в ISW.

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