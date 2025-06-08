Бунт в Москве или дворцовый переворот: неожиданный сценарий смены власти в РФ 8.06.2025, 9:33

Военное руководство имеет претензии к Путину.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал вероятность смены власти в РФ в результате «дворцового переворота».

«Дворцовые перевороты могут иметь разные формы: это может быть физическое устранение их лидера, может быть отставка и заслуженный отдых на даче, как это было с Хрущевым, может быть военный переворот. Ведь сейчас больше всего страдают военные в России, потому что среди них огромные потери. И военное руководство РФ все это видит и понимает», - подчеркнул он в ходе чата в «Главреде».

Эксперт считает, что дворцовый переворот в РФ гораздо более реален, чем протест российского населения, который бы привел к смене власти.

«Для смены власти в РФ нужен масштабный протест именно в Москве. Сейчас сложно представить, что Москва начнет бунт. Разве что в ответ на бомбардировки Киева начнутся ежедневные атаки Вооруженных сил Украины на Москву – возможно, в этом случае даже москвичи зададутся правильными вопросами и пойдут «брать Кремль». Но надежд на нечто подобное у меня очень мало, более вероятным выглядит дворцовый переворот», - говорит он.

Собеседник также отметил, что есть надежда на российских бизнесменов, которые сейчас несут огромные потери их активов, вынуждены терпеть колоссальные ограничения их передвижения по миру, персональные санкции.

«Те, чьи финансы и комфорт больше всего пострадали, могут собраться и решить, как все это остановить, изменив внешнюю и внутреннюю политику России», - добавил Новак.

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