«Это и есть социальное государство – предоставляет бонусы не только своим гражданам, но и иностранцам» 8.06.2025, 9:45

Белорусская пенсионерка поделилась своими впечатлениями о Польше.

Бесплатный проезд, акции, в которые трудно поверить, и счастливые пожилые люди. Пенсионерка рассказала «Салідарнасці» свои впечатления о Польше – стране, в которой до этого была только проездом.

«Пожилые женщины здесь даже ходят не так, как наши»

Лариса (имя изменено — С.) — одна из мам, которые навещают детей, уехавших в эмиграцию не по своей воле. Дети нашей собеседницы живут в Польше, и она уже несколько раз ездила к ним в гости.

— Когда ехала первый раз, спросила у детей, что привезти, но гречку не имела ввиду, — рассказывает Лариса. — Я была в Европе много раз, представление об их «загнивающей» жизни имею.

Они там так загнивают, что, помню, еще во времена Союза, когда первый раз оказалась в Чехословакии, на обратной дороге от обиды за нашу убогую жизнь аж плакала.

Последние годы дети помогали мне покупать путевки в туры по европейским странам. Но Польша почти никогда не входила в туры, мы всегда ехали не в, а через эту страну и, однозначно, ее недооценивали.

Сейчас, проехав по нескольким городам и даже пожив в них, понимаю, что Польша — по-настоящему европейская во всех смыслах. Это касается и образа их жизни, и уровня, и менталитета, и общества.

Во-первых, это и есть социальное государство, потому что оно предоставляет разные бонусы в плане социальной защиты не только своим гражданам, но и нам, иностранцам.

В Беларуси я, как пенсионерка, не имею никаких льгот. А в Польше, например, в городском транспорте после 70 лет проезд бесплатный. В междугородних и международных поездах у меня скидка 30%.

Если едет семья от двух человек, есть скидка «семейная». Большие скидки у школьников (37%), но еще большие у студентов (51%). Я считаю, это абсолютно логично, молодым людям нужно много ездить.

Вход в музеи, на выставки, в зоопарки пенсионерам льготный или бесплатный. Местные пенсионеры после 65 лет имеют бесплатные лекарства. Также бесплатные лекарства выписывают детям до 18 лет.

На каждого ребенка еще платят почти 200 евро в месяц до18 лет и мои дети говорят, что это большое подспорье.

Лариса рассказывает, что и в других городах Европы очень много пенсионеров, которые гуляют, отдыхают в кафе и ресторанах, ходят на экскурсии.

— Но в Польше пожилых людей особенно много везде — во всех заведениях, на всех концертах, в каждом городе в центре примерно половина.

У нас скопление пожилых можно увидеть разве что в очереди в поликлинику или на лавочке у подъезда. Но представить пару 70+ в кафе или ресторане, на джазовом концерте или модной выставке, лично мне, сложно.

Не могу не сказать про них самих. Какие красивые здесь люди зрелого возраста! И мужчины, и женщины стильно одеваются. Носят модные джинсы в обтяжку.

Пожилые женщины здесь даже ходят не так, как наши. У нас многие тяжело переваливаются с ноги на ногу, как будто на них давит груз прожитых лет. Плюс головы в Беларуси опущены у многих — и пожилых, и молодых. И выражение лица у наших людей в основном озабоченное.

А здесь пенсионеры идут уверенной легкой походкой, ни в коем случае не пригибаясь. И это разительное отличие прямо бросается в глаза. Они все выглядят абсолютно спокойными.

У многих еще и прически молодежные, и со спины действительно не поймёшь, какого возраста человек.

Наши бабушки так не стригутся. Здесь много возрастных женщин коротко бреют головы и, как ни удивительно, на седине такие прически прекрасно смотрятся. А вот красят волосы немногие, но видела женщин и с яркими зелеными волосами, и с синими.

У дома или магазинов пенсионеров можно увидеть садящимися в свои красивые машины.

«Гуляю по району за кольцевой, как по музею архитектурного искусства и ландшафтного дизайна»

— Вообще красот в Польше насмотрелась, очень приятная для глаз страна, — делает вывод белоруска. — Теперь мне особенно смешно слышать этот стереотип про то, как чисто в Беларуси. Пусть посмотрят, что такое чисто, а, заодно, и красиво, в Польше.

Причем, что важно, не в центре города, а абсолютно в любом месте. Допустим, мои дети живут в районе за кольцевой, в городе, который является центром воеводства. Он меньше, чем наши областные центры.

Представьте любой район за кольцевой, например, в Гомеле или даже Минске. А здесь я гуляю по этому району, как по музею архитектурного искусства и ландшафтного дизайна.

Район, в котором останавливалась героиня

Казалось бы, обычная малоэтажная застройка, когда самые высокие дома имеют 4 этажа. Но сколько же у них разных проектов! У нас возле каждого города есть так называемые «царские села», где небедные люди строят жилье на свой вкус и кошелек.

Но чтобы они там ни настроили, всю эту красоту, как правило, скрывают за высокими заборами.

В Польше, наоборот. Не важно, какой у тебя дом, частный или многоквартирный, все равно территория вокруг будет утопать во всевозможной зелени.

Это и клумбы, и газоны, и зеленые живые изгороди, и просто деревья, растущие в одиночку или целыми рядами.

Особенно удивило то, что и на улицах, и во дворах домов стоят вековые деревья. Они часто выше даже четырех этажей, а стволы не обхватить руками.

Я такие роскошные деревья видела только в своем детстве в родном городе, а также позже в лесу, когда отдыхала на Нарочи. А здесь такие кругом.

Район, в котором останавливалась героиня

Столько разновидностей туй и самшитов я вообще не видела никогда. Отдельная история — это то, что они из них делают, как украшают дворы и улицы.

Дома я видела туи только одного вида, но у нас в общественных местах они просто не успевают вырасти, потому что, к сожалению, их воруют. Как-то в моем городе высадили туи вдоль центральной улицы, сообщили об этом в местной газете, но уже на следующее утро их осталось меньше половины.

Словом, в белорусских городах уже давно нет таких огромных деревьев, как здесь. Их почти все спилили. Периодически высаживают новые деревца, но из них далеко не каждое выживает.

Здесь новое деревья надежно огорожены.

Также только тут увидела, сколько разных и разноцветных бывает кустов. Не знаю их названий и никогда ничего подобного не видела. В каждом районе города обязательно есть зона отдыха вроде парка или даже нескольких. И там будут и огромные деревья, и разные удивительные рисунки клумб, и какой-то водоем, и столько скамеек для отдыха, чтобы хватило всем желающим.

Помню, как-то вернулась из Польши и пошла в свой единственный городской парк с когда-то большими деревьями. Их давно нет, на их месте торчат сиротливые саженцы и весь парк просматривается насквозь. Но я думала, что в жару найду скамейку и просто передохну немного, пусть даже не в тени. Во всем парке насчитала три скамейки, и все были заняты. Даже это у нас проблема.

Многие считают Нидерланды страной цветов. Я была в Амстердаме и могу сказать, что по количеству цветов города Польши не уступают.

Удивительно и то, что какими бы красивыми не были цветочные клумбы, ни один цветок не сорван, ничего нигде не вытоптано.

«И красная рыба, и мясо индейки в ежедневном рационе, потому что это доступные и недорогие продукты»

Лариса говорит, что после поездок в Польшу можно разрушить еще один миф белорусской пропаганды — о наших продуктах.

— Никаких конфет и зефиров — вообще ничего съестного меня привезти не просят. И я понимаю, почему. В Польше есть все и намного лучшего качества.

Те, кто говорят, что беларуская молочка самая вкусная, просто никогда не ели польские продукты, которые не только вкусные, но и качественные.

В Польше сливочное масло есть разных производителей, но только двух видов 82,5% и 83%.

Сметана есть 12% и 18% жирности. Ложка стоит в каждой.

Сыры именно польские вообще бесподобные. А у них там большая конкуренция: в каждом магазине есть и французские, и итальянские.

Их молоко 3,2% через три-четыре дня не в холодильнике превращается в классическую простоквашу. Я такой процесс в Беларуси уже и забыла, когда видела.

В Беларуси из молочного я могу есть только творог и кефир. Но и они не сравнятся с польским творогом, кефиром, и, особенно, «Маслянкой». Это кисло-молочный продукт, аналогов которому из белорусских даже не приведу.

Интересно, что даже россияне, которые традиционно верили в миф, что беларуская молочка самая вкусная, стали что-то подозревать.

В автобусе ехала вместе с двумя россиянками с эстонскими паспортами. Они сказали, что всегда возили из Беларуси молочные продукты, но уже два года как перестали.

Про скидки в польских магазинах вообще можно говорить долго. У нас серьезной считается скидка в 5-10%. В Польше в каждой линейке продуктов всегда есть один или два на скидках от 50%.

Мои дети, как и сами поляки, заранее изучают акции в разных магазинах и идут в каждый за конкретными продуктами.

Помню, как первый раз я даже испугалась и пыталась остановить дочку, которая брала сливочное масло по акции «3+3», это значит, за три пачки платишь, еще три берешь бесплатно. Я просто не поверила, что такое возможно, думала, розыгрыш.

Или, например, клубнику, 500-грамовая упаковка которой стоила 15 злотых, мы брали по 5 злотых или в три раза дешевле. Для Беларуси такое невиданно.

Вообще, из-за пищевой аллергии я очень чувствительна к продуктам. К сожалению, в Беларуси каждый день уменьшается ассортимент того, что я могу употреблять без последствий.

Даже после магазинных яиц у меня были высыпания. Недавно пришлось отказаться и от любимой скумбрии, всегда ее брала и солила.

В Польше эта проблема меня беспокоила только пару раз. Там я спокойно ем и яйца, и рыбу. К слову, замороженную рыбу дети там вообще не покупают, потому что хватает охлажденной.

Вообще и красная рыба, и мясо индейки у них в ежедневном рационе, потому что это доступные и недорогие продукты. За ними не нужно ехать в специальное место, они продаются в каждом магазине у дома.

Про шопинг в Польше многие беларусы знают не понаслышке. В этом смысле здесь ничего не изменилось, промышленные товары стоят в разы дешевле, чем у нас.

У меня появились другие проблемы. Я любила белорусскую косметику и до сих пор пользуюсь разными средствами. Но, к сожалению, что-то периодически исчезает.

Например, всегда пользовалась продуктами линии «Витекс», антибактериальной с серебром. Очень нравилась их зубная паста. Когда она пропала, я даже звонила производителям, они сказали, что им перестали поставлять для производства этой пасты какие-то ингредиенты.

Точно также звонила в Бобруйск на «Красный пищевик», когда удивилась вкусу мармелада. Он был будто бы полит дешевым освежителем воздуха. Они тогда тоже сказали, что стали получать что-то не из Европы, а из России.

Еще в Польше много где вода из-под крана хорошего качества, она мягкая, не сушит кожу. В моем возрасте это важно. Дома я даже для умывания воду кипячу.

«В Польше за несколько недель посещаю культурных мероприятий больше, чем в Беларуси за много лет»

Достаточно подробно пенсионерка рассказала и о досуге в Польше.

— Недавно встретила старую знакомую, и она пожаловалась, что хотела бы куда-то выйти, но не знает в нашем городе ни одного подходящего мероприятия. Их и нет.

Раз в году у нас бывает День города, еще есть День Победы и День Независимости. Программа во все эти дни одинаковая: шашлыки, море алкоголя и районная самодеятельность. Иногда, правда, нас балуют «большие артисты» вроде какого-нибудь Солодухи.

И некоторые действительно считают это лучшим отдыхом.

В Польше, как только становится тепло, один фестиваль сменяет другой. Причем уровень у них далеко не самодеятельный. Это совершенно разная музыка — от органных концертов в костелах до исполнения произведений Шопена в современной интерпретации.

Сколько здесь разных площадок и концертных залов, сколько выставок, постоянных и временных! Я уже не говорю про количество музеев в каждом городе.

В Польше за несколько недель я посещаю культурных мероприятий больше, чем в Беларуси за много лет. Большинство фестивальных мероприятий стоят очень дешево или вообще бесплатные.

Ну а большинство зрителей везде, напомню, люди пенсионного возраста.

Очень понравился зоопарк в одном из городов. Но их тоже в Польше много. Мы грустно шутили, что их животные живут в лучших условиях, чем у нас люди. Очень важно, бродячих животных, которые больные и голодные ходят и ищут, куда прибиться, там нет.

Вообще, говоря об отдыхе, во всех городах и городках, где мы были, есть маршруты и места, куда хочется возвращаться. Это и прекрасные природные комплексы, и множество исторических объектов. Поляки очень бережно сохранили все, что смогли, причем из разных веков и культур.

В Беларуси никому из местных или приезжих не придет в голову искать центральную площадь, чтобы там приятно отдохнуть. Потому что памятник Ленину, даже в разных видах, вряд ли доставит людям удовольствие.

В каждом польском городе обязательно есть Starówka или Stare Miasto. Это центральная площадь с совершенно особой атмосферой.

Это место, как правило, имеет красивую старинную архитектуру, там расположено много различных заведений на любой вкус и кошелек. Там же всегда есть много разных локаций погулять, посидеть, встретиться с друзьями, послушать уличных музыкантов и, конечно, купить сувениры.

Старый Город — это особое настроение, это множество расслабленных, беззаботных, радостных людей. В туристических городах, естественно, много иностранцев.

И еще одно главное отличие от Беларуси — в Польше я видела полицейских только один раз на перроне вокзала. Оружия у них не заметила. Обратила внимание, потому что у нас сейчас, кажется, нет таких мест, где бы не было милиции.

В Беларуси ходила в церковь за крещенской водой, вокруг очереди людей стояли милиционеры с автоматами. Я не сразу поняла, что происходит.

Пошла на вокзал покупать билет, прямо у входа стоят двое и снова с автоматами.

Будучи в Польше, так и не смогла привыкнуть к переходу дороги, все равно по привычке подхожу, останавливаюсь и верчу головой. Здесь на нерегулируемых переходах приоритет пешехода, который соблюдают абсолютно все водители.

Причем ты еще идешь по тротуару и думаешь, свернуть тебе здесь или на следующем переходе, а транспорт уже на всех полосах остановится и будет терпеливо ждать твоего решения.

Никто не будет сигналить, кричать из окна. Ситуации, когда вам пришлось повернуть на переход и пропускать машины, по-моему, вообще исключены. Слышала, что такой дисциплины поляки смогли добиться огромными штрафами.

Вообще Польшу я бы назвала страной для людей. О них тут думают даже в мелочах, и это заметно. К сожалению, добираться сейчас туда нам очень тяжело, поэтому езжу редко, а потом долго живу впечатлениями.

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