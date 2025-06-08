В Европе нашли огромные залежи «нефти будущего» 8.06.2025, 9:48

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Какая страна выиграла джек-пот?

Франция имеет высокие шансы стать новой энергетической сверхдержавой. Недавно в регионе Лотарингия нашли огромные залежи природного водорода, пишет Farmingdale Observer.

Изначально геологи искали метан, и действительно нашли кое-что на глубине 1250 метров. Это оказалось крупнейшее в мире месторождение белого водорода. В целом залежи оцениваются до 46 миллионов тонн. Это больше половины серого водорода, который производят за год во всем мире на специальных заводах, которые используют природный газ в качестве сырья.

«Наши данные свидетельствуют о том, что недра угольного бассейна Лотарингии очень богаты на белый водород. Если это открытие будет подтверждено, оно может внести значительный вклад в переход к чистым, климатически безопасным источникам энергии», - пояснил Филипп де Донато, директор по исследованиям лаборатории GeoRessources в Нанси.

Дело в том, что производство искусственного серого водорода является очень грязным процессом, который в частности приводит к значительным выбросам CO2. Именно этот парниковый газ является одной из главных причин глобального потепления.

Генеральный директор компании Plastic Omnium Лоран Фавр в одном из своих интервью отметил, что природный белый водород может стать «нефтью будущего».

«Белый водород - это природный, самородный водород. В отличие от зеленого или серого водорода, который мы производим и который сегодня используется в больших количествах, белый водород где-то на планете есть, и его много. Его можно использовать как есть», - отметил он.

Ранее месторождения природного водорода уже были обнаружены в Австралии, Мали и Соединенных Штатах. Но это первое крупное месторождение, найденное в Европе. Оно может иметь важное значение в переходе на новое поколение экологически чистых транспортных средств, независимых от нефти.

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