В Беларуси разгоняется инфляция 8.06.2025, 10:19

Подорожают и продукты питания, и промышленные товары.

В Беларуси вновь сложилось отрицательное сальдо внешней торговли: по данным Белстата, с начала 2025 года импорт превысил экспорт на 2,3 миллиарда долларов. Это проблема? Как дефицит внешней торговли отразится на отечественной экономике и повлияет ли на жизнь обычных белорусов?

— Это цифры, по поводу которых уже стоит беспокоиться, — комментирует в эфире «Еврорадио» экономист, эксперт в сфере госуправления и международного развития Алиса Рыжиченко. — Сложившееся отрицательное сальдо для белорусской экономики действительно огромное.

В первую очередь, это будет оказывать давление на валютный рынок, на рост цен внутри страны — то есть, на инфляцию.

Экспорт снижается, в первую очередь, в Россию. А также в страны вне СНГ — это связано и с новыми санкциями, и с пошлинами, которые вводятся. Допустим, ЕС ввел пошлины на удобрения — и сразу гомельский завод перестал их экспортировать в ЕС, наращивает экспорт в Турцию, а насколько это выгодно и логистически сложно, под большим вопросом.

А импорт Беларусь наращивает, потому что внутренний спрос растет. Денежно-кредитная политика остается мягкой, никто ее не ужесточает, деньги все так же доступны для населения — соответственно, спрос не останавливается и, чтобы не было дефицита, нужно завозить все больше иностранных товаров.

В такой ситуации, добавляет экономистка, необходимо наращивать и экспорт, чтобы сохранять разумный баланс и не только выводить, но и приносить в страну валюту — но с этим у производителей очевидно не заладилось. А значит, стоит ожидать роста цен, которые и так подросли в связи с небольшим послаблением нашумевшего постановления Совмина №713 о госрегулировании цен.

Подорожают и продукты питания, и промышленные товары, предупреждает Алиса Рыжиченко:

— До конца года инфляция легко может дойти до 10%, если власти не будут предпринимать дополнительных мер, например, подкручивать гайки в моменте, запрещая это вывозить, а то ввозить в страну.

Власти планировали уровень инфляции в 2025 году на уровне 5%, но она уже сейчас перевалила за эти показатели. Сейчас будет влиять фактор сезонности — много всего вырастет, соберут урожай своих овощей и фруктов и цены на них будут снижаться. Но в сентябре-октябре произойдет очередной откат, когда начнет все снова дорожать.

Пока большинство белорусов этого не чувствует — по итогам первого квартала рост доходов населения составил 13%, если верить официальной статистике. И даже ускорившаяся инфляция эту прибавку не съест.

Однако вопрос в том, насколько можно верить белорусскому государственному статоргану — «по факту люди в регионах как получали зарплату в 800 рублей, так и получают, и не видят средних по стране зарплат». И как раз обладатели средних и ниже средних доходов рискуют прочувствовать инфляцию на собственных кошельках и потребительских корзинах.

Можно, конечно, рассчитывать на то, что вот сейчас по «хитрому крестьянскому совету» Лукашенко беларуское сельское хозяйство как засадит все поля картошкой и луком, как соберет мега-урожай да продаст его в нуждающуюся Россию, и еще себе с лихвой останется.

— Вот такие планы у беларуского правительства каждый год — и каждый год они их проваливают, — констатирует Алиса Рыжиченко.

И объясняет на пальцах: даже если сложатся благоприятные условия, вопрос — а будет ли большой (и качественный) урожай. А кредиты, выданные сельхозпредприятиям на посадку различных культур, так или иначе нужно будет возвращать, то есть продавать урожай так, чтобы заработать.

И либо продавать ту же картошку по рыночной, а не зарегулированной, цене на внутреннем рынке, либо продавать ее дороже на экспорт — и тогда беларусы опять столкнутся с дефицитом картофеля и будут вынуждены покупать недешевый импорт. Так что цены на продукты вырастут в любом случае, как бы власти ни старались их удержать.

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