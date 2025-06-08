«Путин привел в бешенство российских пропагандистов»1
- 8.06.2025, 10:36
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По их мнению, Кремль показал свою слабость.
Политолог Майкл Наки прокомментировал реакцию российских пропагандистов на ответный удар РФ.
Свое очередное аналитическое видео Майкл Наки начал с новости из России: «Минобороны РФ официально сообщило, что террористический удар по Украине прошлой ночью был той самой ответкой. Z-блогеров это привело в бешенство, ведь многие надеялись, что настоящая ответка еще впереди».
«Зетники тем временем продолжают ныть, что ответка не ответочная, что удар не достаточно террористический. Вчера я приводил пост одного Z-блогера, а вот и другие комментарии, собранные изданием «Агентство». В Z-блогах обратили внимание на то, что эта атака не стала рекордной. Например, 1 июня Россия запустила по Украине 472 беспилотника и 7 ракет», - сообщил политолог.
Затем Майкл Наки подробно описал реакцию пропагандистов на очередной террористический акт РФ: «Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», - сообщает Министерство обороны России. Как вы видите, это и была та самая ответка. Уже после появления этого поста зетники взвыли с новой силой, говоря: как же так, мы надеялись, а тут в итоге вот это вот. Единственный военный, а не террористический итог, который себе записали военкоры, — это поражение Patriot. Такой же он настоящий, как политический вес Мединского. Поражение Patriotа — это не то чтобы фейковое видео, а, скорее, попытка выдать желаемое за действительное, то есть видео настоящее, просто на нем нет удара по Patriotу».