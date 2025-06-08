Стало известно, кто вошел в топ-100 компаний с белорусским капиталом в Польше 2024 1 8.06.2025, 10:59

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На ситуацию сильно повлияли ужесточенные санкции.

Первое место в топ-100 крупнейших компаний с белорусским капиталом в Польше-2024 (он высчитывается по итогам 2023 года) занял IT-разработчик EPAM Systems (Poland). Но в целом для белорусских компаний в Польше, где формируется около 70% совокупной зарубежной выручки белорусского бизнеса вне стран СНГ, Украины и Грузии, ситуация стала сложнее. На это, среди прочего, сильно повлияли ужесточенные санкции. Об этом в своем телеграм-канале пишет экономический обозреватель Вадим Сехович.

IT-разработчик EPAM Systems (Poland), заняв первое место в рейтинге, сместил с этой позиции многолетнего лидера, оператора топливных карт E100 International Trade. Из-за продажи активов в Беларуси, России и Казахстане консолидированная выручка Группы компаний E100 сократилась примерно в 17 раз. И на этот раз ее головная компания довольствовалась только девятым местом.

Как пишет автор исследования, именно на польском рынке формируется около 70% совокупной зарубежной выручки белорусского бизнеса вне стран СНГ, Украины и Грузии. Среди трендов, которые были характерны для белорусского бизнеса в Польше в 2023 году, автор отмечает, во-первых, общий рост. Совокупная выручка участников топ-100 составила 9,2 млн рублей. Это на более чем 10% больше, чем заработали компании из топ-100 в 2022 году (8,3 млн рублей).

«Во-вторых, темп прироста выручки, к сожалению, замедлился. В 2022 году к 2021-му он составлял свыше 30%. Сказались в первую очередь финансовые результаты E100 International Trade. Из-за них совокупная выручка сотни крупнейших бизнесов лишилась сразу почти 2,6 млрд рублей. Во-вторую очередь стали ощутимы последствия ужесточения санкций. Не менее десятка бизнесов беларусов только в топ-100 специализируются на экспортно-импортных операциях с углем, лесопродукцией, автомобилями и оборудованием. Продажи у большинства упали, у некоторых — обрушились», — пишет Сехович.

В-третьих, сменился драйвер роста. Санкции также ударили по транспортно-логистическому сегменту, который обслуживает экспорт-импорт. Статус драйвера, который он получил в 2022 году за более чем двухкратный рост, в 2023-м транспортники и логисты вынуждены были отдать IT. Эта отрасль, прибавившая в 2023 году примерно на 30%, стала главным и, по сути, единственным драйвером общего роста.

В-четвертых, белорусский бизнес в Польше продолжал масштабироваться. Критерий для попадания в топ-100 увеличился с 16,5 млн рублей в 2022-м до 19,7 млн рублей.

В-пятых, из-за санкций заметно сократился вклад транспортно-логистического бизнеса в совокупную выручку. И в топ-100 число компаний из этой сферы уменьшилось с 31 в 2022 году до 25 в 2023-м. С 40 до 43 выросло представительство оптовиков, с 15 до 17 — IT-бизнесов. Больше на две (с 4 до 6) стало компаний, занятых в строительстве и девелопменте.

В-шестых, сохранился тренд на концентрацию крупного белорусского бизнеса в главном деловом центре страны — Варшаве и ее окрестностях. В 2023-м уже 52 компании из топ-100 имели регистрацию в польской столице или населенных пунктах Мазовецкого воеводства. Годом ранее их было менее 50% — 46. Сокращалось число компаний в двух других регионах с максимальной концентрацией беларусского бизнеса — в Подляском и Люблинском воеводствах. В первом — с 22 до 19, во втором — с 13 до 9.

«Топ-100 обновился почти на 40%»

В целом, как отмечает автор исследования, топ-100 обновился почти на 40%. С нуля, как и DSPL, в нем компании Nachtega и Krasal. Почти с нуля — Budlogik и TELS Cargo Polska. Другие выросшие в объемах новички — BSK, Autogood, Astarta Seed, JP Company, Weratek, Germes, ANB Ekogrup.

«Падение выручки — одна из трех причин, почему около 40 компаний покинуло рейтинг. В их числе оказались, например, попавший под польские санкции дистрибьютор тракторов MTZ Belarus Traktor и просевшие в продажах автотранспортный бизнес Starprim и IT-компания Altoros Poland», — пишет обозреватель.

Также достаточно большая группа компаний не обнародовала финансовые отчеты за 2023 год. В их числе кроме Rezon Trans еще один участник холдинга Василия Сметанина BIRC Transport, крупные фирмы BGT, Beleuroglass, EMK Group и другие.

«Третья причина — это полный выход белорусских собственников из бизнесов в результате их продаж. В 2023 году так поступили, например, владельцы IT-компаний MBicyсle и Klika Tech», — отмечает Сехович.

Кто вошел в первую десятку по итогам деятельности в 2023 году?

По сравнению с предыдущей версией рейтинга в первой десятке три изменения. С нуля в нее попала компания DSPL, взлетел Vention Development и вошла даже с несколько меньшим показателем AsstrA Polska. Вне первой десятки оказались один из бизнесов, связанных с упоминавшимся выше Василием Сметаниным, Rezon Trans, а также сбавившиe в 2023 году обороты угле-и- газонефтехимтрейдеры Polcarbotrans и WGT Group.

Топ-10 компаний выглядит так:

1. EPAM Systems (Poland) — старейший и крупнейший IT-бизнес с белорусскими корнями в Польше. Он находится под общим управлением экс-минчанина и одного из крупнейших акционеров материнской компании EPAM Systems Аркадия Добкина. В Польше в структуру EPAM Systems (Poland) входят офисы в 5 городах. И до 2025 года также действовала дочерняя компания глобального EPAM — Emakina.PL.

2. Polbilding s.k.— крупный трейдер угля, кокса и химических продуктов с регистрацией в Зеленой Гуре. Ежегодный оборот этого бизнеса, основателем которого является белорус Виталий Канцевич, составляет около 1 млн тонн в год. В топ-100 входит и транспортно-логистическое предприятие бизнесмена — Polbilding sp. z o.o.

3. TRM Metals Polska — металлотрейдер со штаб-квартирой в Дубае и филиалом в Катовицах. Его совладелец Николай Пархоменко. В 1990-е он работал в белорусской компании «Яровит».

4. E100 Power Max — одна из компаний Группы E100, которой владеют экс-брестчане Владимир и Максим Стаецкие. Она занимается оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами на рынках Польши и других стран Центральной и Восточной Европы.

5. TELS Global Polska — логистическое подразделение Группы компаний TELS Global, которой из Чехии управляют Владимир Таянко и Иван Шахович. Является крупнейшим транспортно-логистическим бизнесом беларусов в Польше.

6. ASBIS Poland — дочерняя компания кипрского холдинга ASBIS’c Enterprises. Его основателем и ключевым акционером является белорус Сергей Костевич. ASBIS Poland занимается дистрибьюцией IT-продукции на польском рынке, для чего построила складской комплекс в Рашине.

7. DSPL — автотранспортная компания, созданная в 2021 г. в результате реорганизации зарубежного бизнеса проживающего в Москве бизнесмена Василия Сметанина. Часть ее долей получили его беларусские партнеры. DSPL впервые вошла в топ-100 и сразу попала в первую десятку.

8. Vention Development — второй по масштабам деятельности IT-бизнес с белорусскими собственниками в Польше. Его создали в результате проведенной в 2020-е релакации из Беларуси Сергей Коваленко и Василий Байко. У компании — офисы в пяти польских городах.

9. E100 International Trade — оператор топливных карт Е100. Это — бывший лидер топ-100, потерявший львиную долю выручки в результате ухода с рынков Беларуси, России и Казахстана. С 2023 г. этот бизнес Владимира и Максима Стаецких работает в странах Восточной и Южной Европы.

10. AsstrA Polska — один из крупнейших логистических бизнесов с белорусскими корнями. Создатель AsstrA Group — белорус Дмитрий Лагун, а штаб-квартира международного холдинга расположена в Швейцарии.

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