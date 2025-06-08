Соболенко сорвалась руганью на тренеров после провала в финале Ролан Гаррос 14 8.06.2025, 11:15

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Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Теннисистка настроила против себя даже своих фанатов.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в субботу, 7 июня, прервала серию триумфальных побед и проиграла в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» своей сопернице из США Кори Гауфф. Эмоциональной оказалась не только сама игра теннисисток, но и послематчевая пресс-конференция, после которой на белоруску обрушилась волна хейта в соцсетях, пишет «Телеграф».

Встреча Соболенко с Кори Гауфф закончилась победой американки, хотя до этого белоруска уверенно обыграла таких соперниц, как Камилла Рахимова, Жиль Тайманн, Ольга Данилович, Аманда Анисимова и Чжэн Циньвэнь. Обойдя в полуфинальном матче свою принципиальную соперницу из Польши Игу Свентек, белоруска была решительно настроена на победу, ведь ей впервые удалось пробиться в финал турнира Большого шлема во Франции.

Этой весной Соболенко уже взяла два значимых трофея — она одержала победу на чемпионате WTA-1000 в Мадриде в начале мая, а в марте взяла чемпионат WTA-1000 в Майами. К сожалению белорусской теннисистки, французские корты для нее так и остались непокоренными.

Первый сет Соболенко удалось вырвать у американки — 7:6, а вот на втором американка начала набирать обороты, взяла его со счетом 6:2, а в третьем одержала победу со счетом 6:4.

В какой-то момент в конце третьего сета белоруска, очевидно проигрывая сопернице, сорвалась на свою команду во главе с тренером Антоном Дубровом, которые сидели на трибунах в тренерском секторе. Камеры телеканала Eurosport, который вел прямую трансляцию с корта, зафиксировали, как Соболенко отмахнулась от своей команды и для тех, кто умеет читать по губам, стало очевидно, что теннисистка не сдержала эмоции, послав свою команду по известному неприличному адресу.

«Get the fuck out of here» pic.twitter.com/YYJUb95fqp — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) June 7, 2025

То, насколько Соболенко была расстроена своим проигрышем в финале, отчетливо читалось в традиционной послематчевой пресс-конференции. За нее фанаты тенниса обрушились на белоруску даже больше, чем за мат на корте. Одним из своих высказываний Соболенко, по мнению некоторых зрителей, обесценила победу Кори Гауфф, заявив, что если бы в полуфинальном матче с Игой Свентек победила бы не она, а полька, то титул чемпиона точно достался ей.

«Коко выиграла матч не потому, что она играла невероятно»

«Коко выиграла матч не потому, что она играла невероятно, а просто потому, что я допустила все эти ошибки», — заявила Соболенко.

"(Coco) won the match not because she played incredible, just because I made all of those mistakes."



-Aryna Sabalenka on struggling with the conditions and how she handled herself mentally pic.twitter.com/IQB6iS1wM9 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 7, 2025

Такую реакцию многие комментаторы назвали «недостойной первой ракетки мира» и посоветовали Соболенко «поучиться, как быть достойным проигравшим».

Кстати, сама Гауфф с оценкой Соболенко не согласилась, указав на очевидное противоречие в словах белоруски: раз уж та обыграла Свентек в финале, следовательно, отметила американка, она оказалась в данный момент сильнее польки и, следовательно, обойти ту было бы вовсе не сложнее.

Coco Gauff was asked about Aryna Sabalenka saying Iga Swiatek would’ve beaten her in the Roland Garros final:



“I don’t agree with that. I mean, I’m sitting here. 😂 No shade to Iga or anything, but I played her and I won in straight sets. I don’t think that’s a fair thing to… pic.twitter.com/CvuuYOMqly — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 7, 2025

«Текила. Мармеладные мишки»

Увы, на этом скандальные заявления Соболенко не закончились. Еще одну волну хейта поднял ее ответ на вопрос о том, каковы будут ее первые действия после провала — будет ли она пересматривать матч, чтобы проанализировать свои ошибки? На этот вопрос спортсменка ответила отрицательно, заявив, что у нее уже куплены билеты на греческий остров Миконос.

«Алкоголь. Сахар. Мне просто нужно пару дней, чтобы полностью забыть об этом безумном мире и безумии, которое произошло сегодня. Я думаю, все понимают. Я просто пытаюсь быть очень вежливым сейчас. Нет другого слова, которое могло бы описать то, что произошло сегодня на корте. Но да… Текила. Мармеладные мишки. И я не знаю, плавание. Побыть туристом пару дней», — рассказала о своих планах на ближайшие дни Соболенко.

Aryna Sabalenka on how she’ll recover from her loss to Coco Gauff in Roland Garros, ‘ I already have a flight booked to Mykonos… Tequila and Gummy bears’ 😂



“When you have a disappointment like this, do you watch it back or would you rather forget all about it?”



Aryna: “No,… pic.twitter.com/usBZov9e8w — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 7, 2025

Такая публичная честность стоила ей очередной волны хейта со стороны тех, кто считает, что спортсмены как минимум в публичном пространстве не должны никоим образом пропагандировать нездоровый образ жизни и, в частности , употребление алкоголя.

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