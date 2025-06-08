Вместе с «Искандером» ВСУ ликвидировали группу военных РФ в Брянской области 8.06.2025, 11:23

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Стали известны новые подробности успешного удара.

Опубликованы новые детали эпичной ликвидации в Брянской области российского ракетного комплекса «Искандер». Вместе с установками были «обнулен» экипаж.

Об этом сообщил российский оппозиционный ресурс Astra, ссылаясь на информированные источники.

Украина уничтожила российский «Искандер» рано утром в минувший четверг, 5 июня. Это случилось у села Мартьяновка, что примерно в 50 км от украинских границ.

«Атака наносилась несколькими ракетами. Погибли 8 российских военнослужащих, еще пятеро получили ранения», — сообщил канал.

Согласно данным Генштаба ВСУ, под ударом оказалось одно из подразделений 26-й ракетной бригады ВС России. Комплекс был уничтожен в момент подготовки баллистического удара по Киеву.

По данным лидера Украины Владимира Зеленского, на этой неделе Силы обороны уничтожили три установки «Искандер». «Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян — именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки «Искандер». Это было уничтожение убийц», — сказал президент Украины.

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