Бывший премьер-министр Австралии: Пора действовать без Трампа 1 8.06.2025, 11:41

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Малкольм Тернбулл

Фото: NCA NewsWire

Как восстановить мировой порядок.

С возвращением президента США Дональда Трампа в Белый дом мировой порядок, созданный США после Второй мировой войны, оказался под угрозой, пишет бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл для журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Президент США угрожает суверенитету союзников — от попыток приобрести Гренландию и аннексии Канады до угроз захвата Панамского канала. Торговая война, выход из Парижского соглашения по климату и ВОЗ, сворачивание международной помощи — все это свидетельствует о том, что США под руководством Трампа отказываются от роли надежного партнера.

Трамп исходит из принципа «у кого золото — тот и прав», игнорируя международные нормы и сотрудничество. Мир, основанный на коллективной безопасности и справедливости, рушится. Союзники должны осознать: надеяться на возвращение прежней Америки — опасная иллюзия.

В новых условиях страны-союзники вынуждены сами заботиться о своей безопасности. Европейские государства уже понимают необходимость укрепления вооруженных сил и автономии от США. Они стремятся к развитию собственных оборонных технологий и сокращению зависимости от американского оружия, которое часто невозможно использовать без согласия Вашингтона. Аналогично, в Азии Япония и Южная Корея рассматривают возможность усиления собственной обороноспособности и даже создания ядерного арсенала, если американская защита ослабнет.

Торговая политика Трампа также разрушает традиционные альянсы. Его тарифы ставят целью принудить производителей вернуться в США, не учитывая экономическую целесообразность и глобальные последствия. В ответ союзники объединяются в новых торговых блоках, таких как «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве» (CPTPP) — договор, направленный на укрепление сотрудничества без участия США. Европа пытается расширить свои торговые связи с Азией, чтобы снизить зависимость от американского рынка.

Под давлением Трампа мир рискует скатиться к хаосу и усилению влияния Китая, который выигрывает от слабости и нестабильности США. Австралия, традиционный союзник США, столкнулась с проблемой в рамках соглашения AUKUS (Трехсторонний пакт о создании военно-политического блока, образованного Австралией, Великобританией и США) — длительная задержка в получении подводных лодок ставит под сомнение безопасность страны.

Американские союзники должны перестать надеяться на прежнюю роль США и действовать самостоятельно, укреплять оборону и экономические связи. Мир меняется, и выживание зависит от способности стран сохранить суверенитет и объединиться вокруг общих ценностей. Трамп может быть новым нормальным явлением в американской политике, но союзники не обязаны становиться заложниками этой новой реальности.

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