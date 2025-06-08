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Украинские воины эффектно сожгли российский «Бук-М3» с боекомплектом

  • 8.06.2025, 11:57
Украинские воины эффектно сожгли российский «Бук-М3» с боекомплектом

Видеофакт.

Украинские защитники ударили по российской системе ПВО «Бук-М3». Установку сожгли вместе с боекомплектом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На кадрах зафиксирована работа операторов из состава Сил беспилотных систем ВСУ, а именно воинов 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Операция стала образцом слаженной работы подразделений.

Как отмечают защитники, после обнаружения бойцы обездвижили цель, некоторое время «подсвечивали» и добили, вызвав детонацию боекомплекта и полное уничтожение установки Бук-М3».

Что известно о «Бук-М3»

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» - это современная российская система ПВО, способная перехватывать воздушные цели на расстоянии до 70 км.

Из открытых источников известно, что этот комплекс противник использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде. Ориентировочная стоимость такого ЗРК составляет 45 млн долларов.

«Уничтожение таких установок наносит противнику миллионные убытки и открывает воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины», - отмечают в Генштабе.

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