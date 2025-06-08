Из-за гроз в Минской области без света остались 112 населенных пунктов 1 8.06.2025, 12:16

Каким областям приготовиться к вечеру?

В ночь с 7 на 8 июня Минскую область Беларуси накрыл грозовой фронт. В результате разгула стихии без света в регионе осталось как минимум 112 населенных пунктов. Узнали, какие 4 района Минщины пострадали больше всего и какие две области окажутся на линии грозового фронта днем и вечером в воскресенье, 8 июня, пишет «Телеграф».

По информации энергетиков Минщины, больше всего от последствий мощного грозового фронта минувшей ночью пострадали Пуховичский, Слуцкий, Молодечненский и Мядельский районы Минской области. Всего по региону с полуночи электричество отключалось в 112 населенных пунктах, чаще всего — из-за упавших на провода веток и деревьев. К 9:00 без света оставались 48 населенных пунктов.

В ведомстве заявили, что для устранения последствий непогоды мобилизовали персонал всей области, направив в наиболее пострадавшие районы дополнительные бригады из соседних районов, задействованы 4 передвижных дизельные электростанции.

Впечатляющими кадрами грозовых раскатов и ярких вспышек молний, которые минувшей ночью можно было наблюдать во многих районах Минской области, поделились пользователи TikTok.

Где ждать гроз днем, а где прогремит ночью?

Между тем, синоптики предупредили, что хвост холодного фронта циклона, который и стал причиной повышенной грозовой активности на Минщине сегодня ночью, пока не исчерпал свою энергию, поэтому во второй половине дня интенсивных ливней с грозами, местами с градом и шквалистыми порывами ветра, могут ожидать жители восточных районов страны — Могилевской и Гомельской областей. При этом жара в этих регионах пока не спадет: воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется до +23..+26°С.

А вот ближе к ночи новую порцию гроз и ливней, согласно расчетам специалистов профильного Telegram-канала о погоде @nadvorie, принесет с собой система фронтов других циклонов, наступающих на территорию нашей страны с юго-запада. В результате под «ударом» грозового фронта окажется центр и север Беларуси, то есть снова-таки Минщина и Витебщина.

«Штормовая система в течение ночи продолжит смещаться на восток и к утру покинет территорию Беларуси. И на этот раз это будет последняя подобная система», — спрогнозировали авторы канала.

После этого, по их словам, на территорию Европы придет новый антициклон, центр которого расположится над Францией. Он, по мнению специалистов, «окончательно вытеснив тропический воздух», и в наш регион начнет поступать более прохладная воздушная масса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com