Из-за гроз в Минской области без света остались 112 населенных пунктов

Из-за гроз в Минской области без света остались 112 населенных пунктов1
- 8.06.2025, 12:16
Каким областям приготовиться к вечеру?
В ночь с 7 на 8 июня Минскую область Беларуси накрыл грозовой фронт. В результате разгула стихии без света в регионе осталось как минимум 112 населенных пунктов. Узнали, какие 4 района Минщины пострадали больше всего и какие две области окажутся на линии грозового фронта днем и вечером в воскресенье, 8 июня, пишет «Телеграф».
По информации энергетиков Минщины, больше всего от последствий мощного грозового фронта минувшей ночью пострадали Пуховичский, Слуцкий, Молодечненский и Мядельский районы Минской области. Всего по региону с полуночи электричество отключалось в 112 населенных пунктах, чаще всего — из-за упавших на провода веток и деревьев. К 9:00 без света оставались 48 населенных пунктов.
В ведомстве заявили, что для устранения последствий непогоды мобилизовали персонал всей области, направив в наиболее пострадавшие районы дополнительные бригады из соседних районов, задействованы 4 передвижных дизельные электростанции.
Впечатляющими кадрами грозовых раскатов и ярких вспышек молний, которые минувшей ночью можно было наблюдать во многих районах Минской области, поделились пользователи TikTok.
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Где ждать гроз днем, а где прогремит ночью?
Между тем, синоптики предупредили, что хвост холодного фронта циклона, который и стал причиной повышенной грозовой активности на Минщине сегодня ночью, пока не исчерпал свою энергию, поэтому во второй половине дня интенсивных ливней с грозами, местами с градом и шквалистыми порывами ветра, могут ожидать жители восточных районов страны — Могилевской и Гомельской областей. При этом жара в этих регионах пока не спадет: воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется до +23..+26°С.
А вот ближе к ночи новую порцию гроз и ливней, согласно расчетам специалистов профильного Telegram-канала о погоде @nadvorie, принесет с собой система фронтов других циклонов, наступающих на территорию нашей страны с юго-запада. В результате под «ударом» грозового фронта окажется центр и север Беларуси, то есть снова-таки Минщина и Витебщина.
«Штормовая система в течение ночи продолжит смещаться на восток и к утру покинет территорию Беларуси. И на этот раз это будет последняя подобная система», — спрогнозировали авторы канала.
После этого, по их словам, на территорию Европы придет новый антициклон, центр которого расположится над Францией. Он, по мнению специалистов, «окончательно вытеснив тропический воздух», и в наш регион начнет поступать более прохладная воздушная масса.