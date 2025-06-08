Кейт Миддлтон призналась, что королевская семья дразнила ее из-за одной привычки
- 8.06.2025, 12:20
От которой ей пришлось избавиться.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала в интервью, приуроченном к 90-летию покойной королевы Елизаветы, родственники дразнили ее за долгие разговоры и неумение общаться с публикой, пишет Daily Mail.
Кейт объяснила, что это произошло даже во время ее самой первой встречи с покойной королевой: «Самой запоминающейся для меня была выездная встреча в Лестере, и я поехала без Уильяма, так что мне было очень не по себе». По ее словам, прогулки — настоящее искусство. «В семье меня все дразнят, что я слишком долго болтаю, так что, думаю, мне еще предстоит немного поучиться и взять на вооружение несколько советов», — добавила она.
Как отмечает издание, прогулки — это возможность для членов королевской семьи встретиться с людьми, собравшимися на улицах. Эта традиция зародилась в 1970-х годах во время королевского тура королевы с принцем Филиппом по Австралии и Новой Зеландии. Это позволило им встретиться с большим количеством людей, а не только с чиновниками и высокопоставленными лицами. На таких мероприятиях есть свои правила, в том числе запрет на селфи и слишком долгие разговоры с одним человеком.
Как отметила Кейт, ей пришлось исправить эту привычку, но, судя по ее словам, еще не до конца.