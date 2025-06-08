Топ-3 легенды о происхождении белорусов 8.06.2025, 12:28

Одна из легенд принадлежит перу Владимира Короткевича.

Существует несколько легенд о происхождении наших предков. Np.by собрал три самые популярные, причём первая – авторская, принадлежащая перу одного из самых известных белорусских авторов, Владимиру Короткевичу. Две оставшиеся авторство за давностью лет утратили, и теперь считаются народными.

Как Бог землю делил…

Некогда создал Бог землю, и начал делить её между народами. И приходили к нему, и Бог определял, кому что подходит лучше всего. Тем, кто просил сладкой жизни – получил тропические джунгли, где спеет множество сладких плодов, но ползают ядовитые змеи и ночами выходят на охоту хищники. Тем, кто любил коней и просторы – солончаки, где кони находят для себя пропитание, и бескрайние степи.

И пришли белорусы – трудолюбивые, хозяйственные. И Господу так понравились, что он выбрал для них землю, богатую на животных в лесах и на рыб в реках. Да и сама земля, если потрудиться на ней, никогда не оставит голодной. А если вдруг недостаточно уродит, так грибы-ягоды прокормят.

Но тут один из ангелов, стоявших у плеча Бога, не выдержал, воскликнул: «Как же так, Ты же им рай отдаёшь!».

И тогда Господь задумался, и решил, что для равновесия (и чтобы жизнь раем не казалась) даст белорусам самое плохое начальство. Так и пошло, что земля урожайная, и живность всякая в лесах водится, и рыбы в реках много. А вот со всем прочим до сих пор сложности.

Перуново творчество

В языческих представлениях белорусов главным божеством был Перун. И именно его почитали как творца мира. Согласно этой легенде, в начале времени была только чёрная, мёртвая вода, а посреди неё торчал то ли камень, то ли что иное. И Перун ударил молнией в этот камень, и от него отскочили три искры – белая, красная и жёлтая. Одна полетела вверх, и появилось небо, а на нём – солнце и луна. Вторая попала на камень, и из воды появилась земля, а на ней – разные деревья, кусты и прочая зелень. Из этой же искры и животные начали нарождаться, а потом и люди. Третья искра также попала в воду, и стала вода живой, завелись в ней рыбы и раки. А на месте, где то ли камень, то ли что другое было, вырос дуб. Высокий, до самого неба – и небо на своих ветвях держал.

И люди размножились на земле, и чем больше их становилось, тем шире становилась земля. А там, где земля только появлялась, были болота.

И вот, умирал один из первых людей, и делил между детьми своими имущество своё. Поделил имущество, а землю – повелел, чтобы сами поделили. И дети пустили своих любимых животных. Кто собаку гончую за зайцем пустил, чтобы побольше надел получить. Кто сокола охотничьего за утиной стаей направил, чтобы обозначить свои делянки.

А младший брат пустил выдру. И где пробежала выдра, там пролегли русла рек – Днепра и Двины. Там и стали селиться дети и внуки младшего брата. Белорусами себя называть стали.

Знать своё имя

А говорят, когда мир только начинался, всего у белорусов было вдоволь. И земли было достаточно для каждого, кто руки имел, готовые к работе. И земля эта была плодородная, хорошо родила, даже в самые неблагоприятные годы. А если уж урожай был не слишком хорош, или хозяин ленив, то всегда можно было в пущу уйти, и там прокормиться, дарами леса да охотой.

Но вот нашлись люди жадные, которые хотели много иметь, да не трудиться в поле. И возвысились, стали забирать добро, что раньше общим было, себе. Так, пока посевная, то да сё, — а пуща уже вроде как и не общая, а принадлежит богатею. И сеножати, что в пуще. Пока жниво, а тут уже и рыбу в реке ловить запрещено, а если ловишь, то непременно часть надо хозяину отдавать.

Но всё равно хорошо ещё жили, скот держали да землю обрабатывали без устали. И непременно стариков уважали, а старики сохраняли самое главное, что знали, всю мудрость. Но главное – имя народа именно они сохраняли. А потому, даже когда приходили из чужих земель жадные до чужого добра люди, старики всегда знали, как обойти неприятеля в ратном деле – хитростью да умелостью.

А однажды пришли к белорусам чужеземцы. И вроде бы не со злой волей, но пришла с ними болезнь, и первыми старики стали умирать. А среди молодых мало оказалось тех, кто имя своё помнил. И чужеземцы, что имя своё помнили и чтили, завоевали всю власть.

Один же из последних мудрецов, умирая, сказал, что белорусы снова смогут вернуть себе то время, когда всего было вдоволь, если имя своё вспомнят.

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