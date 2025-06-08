OSINT-эксперт: Секретные прогнозы Кремля предрекают катастрофу РФ 1 8.06.2025, 12:31

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Но Путин не останавливается.

Война против Украины ведет Россию к необратимой катастрофе в самых разных сферах. Об этом рассказал известный OSINT-эксперт Tatarigami_UA, ссылаясь на анализ кремлевских аналитиков.

Пост об этом он опубликовал на своем аккаунте в соцсети Х.

Со слов осинтера, он в 2024 году получил доступ к объемным аналитическим материалам, которые были подготовлены для руководства РФ, в том числе для Совбеза. В этих документах были просчитанные модели того, что дальше будет с Россией в сфере экономики, демографии, технологическом развитии и так далее.

«Из анализа четко следует: продолжение нынешнего курса приведет к необратимым проблемам в демографии, экономике и технологическом развитии, что отбросит Россию на десятилетия назад по сравнению с ведущими геополитическими игроками. В лучшем случае ей удастся сохранить статус региональной силы, потеряв даже те позиции, которые имеет сейчас», — рассказал эксперт.

Он отметил, что, несмотря на очень тревожные прогнозы и отсутствие перспектив, россияне упорно продолжают агрессию против Украины.

«Представим пессимистичный для нас сценарий: Россия, понеся еще до полумиллиона потерь убитыми и ранеными, все же захватывает значительную часть левобережной Украины. Что это дает стратегически? Что они получат? Руины городов и сел? Миллионы пенсионеров, оставшихся в «хрущевках»? Украина, которая и сама находится в демографическом кризисе, не компенсирует эти потери — ни экономически, ни человеческим ресурсом. Я привык думать, что стратегическое планирование в военно-политическом руководстве базируется на определенной логике — наличии ресурсов и шансах достичь выгодного результата. Если же продолжение действий в любом сценарии приводит лишь к ухудшению ситуации, то зачем продолжать? Даже в самом оптимистичном для них прогнозе результат не будет лучше, чем в случае прекращения войны сейчас. Итак, либо логика в военно-политическом руководстве России искажена настолько, что ее трудно понять, либо мы имеем дело с формой коллективного психического расстройства. Эта дилемма становится центральной, когда сталкиваешься с данными, предрекающими крах, но при этом видишь упорное продолжение самоубийственного курса», — констатировал Tatarigami_UA.

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