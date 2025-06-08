«Похоже на зону боевых действий»: Трамп ввел нацгвардию в Лос-Анджелес 8.06.2025, 12:44

Фото: Barbara Davidson/Reuters

В городе вспыхнули массовые протесты.

Администрация президента Дональда Трампа в субботу, 7 июня, распорядилась послать 2000 военнослужащих Национальной гвардии на улицы Лос-Анджелеса, второго по численности населения город страны. Поводом для того, чтобы задействовать на улицах города военных, стали демонстрации, вспыхнувшие после масштабных иммиграционных рейдов, устроенных властями, сообщают Bloomberg и The Guardian.

В конце этой недели в главном экономическом центре западного побережья США федеральные агенты Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) устроили масштабную спецоперацию с рейдами и арестовали в городе не менее 44 человек по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства.

Это вызвало недовольство, особенно среди жителей преимущественно латиноамериканских районов города. Как следствие, уже в пятницу вечером по городе прокатилась первая волна протестов, в которой, согласно заявлению Министерства внутренней безопасности США, приняли участие около «1000 бунтовщиков».

В субботу протесты лишь усилились и стали более массовыми, в результате чего федеральные агенты ICE применили слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы в районе Парамаунт, передало агентство Reuters. На кадрах, завирусившихся в соцсетях, видно, как протестующие бросают предметы в проезжающие автомобили полиции. Также на кадрах зафиксированы стычки с полицией — перевернутые машины, баррикады на дорогах, флаги и лозунги — все классические атрибуты уличных беспорядков на лицо.

Трамп решил пересмотреть программу, из-за которой 240 тыс. украинцев могут лишиться статуса беженцев

«Этот «протест» выглядит как зона военных действий», — прокомментировало происходящее на улицах Лос-Анджелеса одно из СМИ.

::: BREAKING ::: The National Guard has been deployed to Los Angeles County as protests against ICE raids escalate. Following intense clashes between anti-ICE demonstrators and law enforcement in Paramount, downtown L.A., and other areas.



Trump’s border czar Tom Homan announced… pic.twitter.com/nJYbnvUbMG — Robbie Harvey (@therobbieharvey) June 8, 2025

Happening now --> Apocalyptic scene out of Los Angeles as the riots continue into the night!



President Trump has deployed the National Guard and the Marines are on stand-by!



It's time to crush these terrorists! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qswbIDhD1e — Candace (@roycan79) June 8, 2025

Tom Homan Has Confirmed The National Guard is Being Deployed to Los Angeles, California.🔥 Footage of ICE being Pelted By Rocks, Dan Bongino Said The FBI is Investigating. This “ Protest “ Looks like a War Zone. Will the Media say “Mostly Peaceful”🤔. pic.twitter.com/qmVpvs2QSV — Sputnik (@VasBroughtToX) June 7, 2025

Между тем, изначально мэр Лос-Анджелеса Карен Басс выступила скорее на стороне протестующих, обвинив агентов ICE в том, что они «сеят страх» в городе. Решение Белого дома ввести в город нацгвардейев не понравилось и губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсу. Он назвал его «намеренно провокационным». В своем посте в X губернатор заявил, что Трамп задействует Национальную гвардию «не потому, что не хватает сотрудников правоохранительных органов, а потому, что они хотят зрелища», и призвал протестующих не идти на поводу у властей и «не устраивать это зрелища».

За такую позицию местные власти уже получили публичный упрек от американского президента Дональда Трампа. На своей платформе Truth Social 7 июня политик написал, что если Ньюс и Басс не смогут выполнять свою работу, «тогда федеральное правительство вмешается и решит проблему беспорядков так, как это и должно быть решено!!!» При этом политик не уточнил, какие еще меры может предпринять Белый дом для того, чтобы вернуть покой на улицы «города ангелов».

А вот министр обороны Пит Хегсет предупредил, что Пентагон готов мобилизовать действующие войска, «если насилие продолжится» в Лос-Анджелесе. По его словам, морские пехотинцы в соседнем Кэмп-Пендлтоне уже «находятся в состоянии повышенной готовности».

Пока же по соцсетям разлетелось видео того, как встретили протестующие прибывших в город нацгвардейцев.

Here we go. These are the first images of #NationalGuard troops in LA—coming out firing who knows what.



Good God. #LosAngeles #ICE pic.twitter.com/siSf6R4f5d — Jay Perk ⚖️ (@JohnathanPerk) June 8, 2025

The CA National Guard arrived to Ontario airport tonight, ready to deploy and support law enforcement in Los Angeles - re-enforcing the message "looting will not be tolerated." @NBCLA #nbcla (🎥: @alexvnews) pic.twitter.com/SByPOfQLTC — Katherine Picazo (@katnbcla) January 10, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com