Лукашенко наторговал еще на 600 млн долларов убытков

Лукашенко наторговал еще на 600 млн долларов убытков1
- 8.06.2025, 12:59
- 3,236
Стали известны новые показатели отрицательного торгового сальдо Беларуси.
Отрицательное торговое сальдо Беларуси за апрель выросло на более чем 600 млн долларов — с 1,6 млрд по итогам трех месяцев до почти 2,3 млрд долларов. Такие данные опубликовал Белстат, передает «Еврорадио».
В январе-апреле 2025 года внешнеторговый оборот товарами составил 27,04 млрд долларов.
Экспорт в структуре товарооборота составил 12,39 млрд, импорт — 14,65 млрд долларов.
Нарастающие проблемы в торговле могут привести к девальвации белорусского рубля.