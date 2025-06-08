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Лукашенко наторговал еще на 600 млн долларов убытков

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  • 8.06.2025, 12:59
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Лукашенко наторговал еще на 600 млн долларов убытков

Стали известны новые показатели отрицательного торгового сальдо Беларуси.

Отрицательное торговое сальдо Беларуси за апрель выросло на более чем 600 млн долларов — с 1,6 млрд по итогам трех месяцев до почти 2,3 млрд долларов. Такие данные опубликовал Белстат, передает «Еврорадио».

В январе-апреле 2025 года внешнеторговый оборот товарами составил 27,04 млрд долларов.

Экспорт в структуре товарооборота составил 12,39 млрд, импорт — 14,65 млрд долларов.

Нарастающие проблемы в торговле могут привести к девальвации белорусского рубля.

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